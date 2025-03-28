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14萬株花卉打造奇幻春日美景！ 2025「桃園彩色海芋季」限時9天登場 巨型迷宮、童話藝術裝置、親子體驗玩到翻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝桃園好農臉書
圖／翻攝桃園好農臉書

桃園迎來一年一度最令人期待的盛事！「2025桃園彩色海芋季」將於3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區盛大展開，超過14萬株精彩花卉演繹奇幻春日，包含5萬株彩色海芋、香水百合、孤挺花及小蒼蘭等絢麗花種，成為每年春季必訪的打卡花海夢境等待遊客蒞臨體驗。

圖／翻攝桃園好農臉書
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圖／翻攝桃園彩色海芋季臉書
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活動以「奇芋夢幻島」為主題，展期限定9天，不僅呈現豐富花卉景觀，更以台灣原生植物和生態保育為核心主題，探險與生態教育兼具。打造巨型迷宮「海盜迷蹤」，鞏固童話主題裝置如「奇芋夢幻島」、「夢境彩虹」、「滴答鱷魚」等，帶來刺激趣味的生態闖關遊戲，凝聚家庭共遊之樂。

圖／翻攝桃園好農臉書
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圖／翻攝桃園好農臉書
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圖／翻攝桃園彩色海芋季臉書
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驚喜節目等你來參與！海芋季開幕當天下午二點，不僅邀請全新加盟樂天桃猿棒球隊的韓國啦啦隊女王｜廉世彬，加盟後首次出席場外商演就選在屬地桃園棒球場附近的海芋季現場，並與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆同場獻技，為球賽添增熱鬧假日氛圍，欣賞花海或享受表演，彩色海芋季都將是一場不容錯過的春日盛事！

圖／翻攝桃園好農臉書
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2025桃園彩色海芋季

活動日期：3/29(六)-4/6(日)

活動時間：9:00-17:00

活動地點：溪海休閒農業區遊客中心

活動臉書：桃園彩色海芋季

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