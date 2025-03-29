兒童清明連假沉浸大自然！ 13處國家森林遊樂區 12歲以下兒童免費入園

【旅奇傳媒/編輯部報導】農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）宣布04/03-04/06兒童節與清明節連假，12歲以下兒童可免費體驗轄管內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、太平山等13處該署所轄國家森林遊樂區，還能免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車！歡迎闔家一同走入森林，感受大自然的美好。

林業保育署表示，森林遊憩提供豐富多元的感官體驗，提升專注力，無論對大朋友、小朋友皆能從群山綠影間汲取飽滿的身心靈能量。林業保育署轄管不同特色的國家森林遊樂區，以豐富的山林風貌，邀您童樂。

▲大雪山森林遊樂區。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

參訪巨木發現自然之美

拉拉山、大雪山、阿里山國家森林遊樂區擁有壯觀的巨木群，行走其間，可讓人感受到自然的雄偉與靜謐。

▲太平山蹦蹦車。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

沿循軌道體驗林業文化

過去運輸木材的烏來台車與太平山蹦蹦車，如今搖身一變帶領遊客穿越美麗森林景觀，成為承載林業文化底蘊的亮麗風景。 走向瀑布吸收豐富陰離子 內洞、滿月圓、八仙山、雙流國家森林遊樂區以豐富的瀑布、溪流和濱溪步道著稱，清新的空氣含有豐富的陰離子，適合深度放鬆與森林浴。

▲東眼山森林遊樂區。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

沉浸林業文化認識過往歷史

東眼山及池南國家森林遊樂區融合自然景觀與林業文化設施，漫步其間臺灣過去珍貴林業歷史文化躍然眼前。

▲墾丁森林遊樂區(屏東分署提供)。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

走入熱帶森林體驗南國風情

墾丁與知本國家森林遊樂區以獨特的熱帶植物與高位珊瑚礁地形著稱，枝繁葉茂，嶙峋奇岩體驗不同的南國風情。

林業保育署提醒，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎至台灣山林悠遊網查詢。

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