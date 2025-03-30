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震撼開賣！AirAsia直飛北海道 2499元起暢遊薰衣草花海

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AirAsia開賣北海道航線，06/15首航札幌。　圖：AirAsia／提供
AirAsia開賣北海道航線，06/15首航札幌。　圖：AirAsia／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續擴展日本航線版圖，亞洲低成本航空領導品牌 AirAsia 03/25宣布正式開賣全新「台北－札幌（新千歲）」直飛航線，並自2025/06/15起天天直飛，首賣價單程未稅TWD 2,499，讓旅客以經濟實惠的方式直達北海道，感受這片北國大地的迷人夏季。

▲北海道的夏季，景色優美引人入勝 。　圖：shutterstock／來源
▲北海道的夏季，景色優美引人入勝 。　圖：shutterstock／來源

AirAsia 最新首賣的「台北－札幌（新千歲）」航線，是 AirAsia 台灣市場的第12條直飛航線，也是台灣出發的第4條日本航線。該航線將由 AirAsia 集團旗下泰國亞洲航空（航班代號FD）運用清邁－台北所延伸的第五航權執飛，並採用 A320 客機，提供180個座位，天天直飛，滿足台灣旅客對日本旅遊的熱切需求。

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，北海道長年以來都是台灣旅客熱愛的旅遊勝地，冬季賞雪泡湯，夏季則是綠意盎然的避暑天堂。AirAsia 這次全新推出台北直飛札幌的航線，讓旅客能夠以高 CP 值的航空票價，探索北海道夏季的魅力，如薰衣草盛開的富良野、湖泊環繞的洞爺湖、清新宜人的小樽運河，以及札幌熱鬧的啤酒節等，都是旅客夏季出遊的最佳選擇。同時，台北也是日本旅客喜愛的海外目的地之一，此次新航線的開通將大幅提升雙向旅遊需求。

北海道的夏天氣候宜人，不同於台灣的炎熱，是避暑旅行的絕佳選擇。富良野的紫色薰衣草花海、登別溫泉的地獄谷奇景、美瑛的夢幻丘陵地形，都吸引著無數旅客前往朝聖。此外，每年7月至8月舉辦的「札幌啤酒節」更是北海道夏季的一大亮點，讓旅客能夠在清爽的氣候下，享受來自北海道當地的精釀啤酒與美食。

為了慶祝台北至北海道（新千歲）新航線開通，AirAsia 推出單程未稅TWD 2,499元的驚喜首賣價。該促銷票價從即日起至2025/04/06，可在 AirAsia MOVE 應用程序（前稱 airasia Superapp）或 airasia.com 開放預訂，旅行出發日期為2025/06/15-2025/10/25。

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