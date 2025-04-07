跟著尊榮假期搭乘紐航 帶您看見更深度的紐西蘭風光

【旅奇傳媒/記者-王政】作為享譽市場的紐澳專家，尊榮假期總能以極具創新的旅遊商品贏得好口碑，更多次橫掃國際金旅獎等殊榮，展現出質與量並存的卓越能力。為了帶領旅客感受更深度的紐國，尊榮假期特別攜手紐西蘭航空，以穩定運能、多元延伸點，打造出長、短天數的選擇一次滿足各類客群。

▲（左起）尊榮假期紐西蘭線控經理張志瑛、董事長劉正輝、總經理劉奕樑、紐西蘭線控經理楊佩璇。 記者-王政／攝

▲行程透過紐西蘭航空的台北直飛奧克蘭航班，搭配綿密的國內航點，讓行程更添豐富多元。 圖：尊榮假期／提供

尊榮假期紐西蘭線控經理張志瑛表示，連續2年榮獲全球最安全航空公司的紐西蘭航空，除了擁有台北－奧克蘭直飛服務外，更能輕鬆延伸國內眾多城市，讓旅程輕鬆寫意。不僅如此，紐航更有首創的「Skycouch 空中沙發」深獲消費者喜愛，然隨著未來機型更換後，空中沙發的配額將會相對應減少，建議同業可搶先銷售。

10天引領旅客探訪5大湖 13天雙冰河、雙遊船綜覽南北島

隨著整體消費市場從報復性熱潮到進入冷靜期，尊榮假期觀察到紐西蘭客群走向兩極化，年輕客群因初入社會、假期有限，往往天數長只能望洋興嘆；而在假期、預算更有餘裕的高端客群，則希望一次的旅程中深度探訪前所未有的紐西蘭。為此尊榮假期特別將過去獲得國際金旅獎的商品進行升級，重新推出10天南島與13天南北島商品，讓同業能一次精準掌握各類客群所需。

▲10日遊程安排旅客搭乘直升機，以360度無死角方式欣賞庫克山全景。 圖：尊榮假期／提供

嚴選5湖＋4亮點 短天數瞄準年輕客群

針對假期、預算有限的年輕旅客，尊榮假期首推「五湖四 HIGH 南島10天」，以紐航綿密國內線銜接，得以將充足的時間反饋到行程中。亮點包括蒂卡波湖登上天文台享受山頂下午茶，並在暗夜星空保護區觀賞滿天星斗；搭乘直升機以360度無死角方式欣賞庫克山全景，以及在瓦納卡湖搭乘遊船前往湖中島－紅寶石島。抵達皇后鎮時候則是規劃長時間停留，不僅入住希爾頓飯店2晚，更安排湖畔下午茶、環湖自行車體驗，以慢活方式探索這個世界景點。

旅客也將前往紐國最大的峽灣國家公園，搭乘遊船徜徉在米佛峽灣，並於第阿納湖欣賞鐘乳石洞與螢火蟲生態之旅，而在但尼丁則是來趟鮑德溫街在內的城市巡禮、於半島最頂端的泰羅阿角欣賞世界體積最大的海鳥－皇家信天翁，以及走訪奧瑪魯維多利亞遺跡區，豐富的行程設定，讓天數有限的旅客也能深度認識紐西蘭。

▲奇遇紐西蘭13天特別保證入住庫克山著名的隱士飯店面山房。 圖：尊榮假期／提供

13天深度探訪 與美好紐國不期而遇

「奇遇紐西蘭13天」則是以國際金旅獎得獎行程的基礎上進行強化，行程採用奧克蘭－基督城、基督城－羅吐魯阿2段國內線銜接，將南北島的精華一次羅列。旅客不僅能漫步在基督城的市區，也能搭乘高山景觀火車欣賞沿途風光、體驗離地20～25公尺高的西海岸樹冠探索步道、法蘭茲約瑟夫冰河健行，搭配上皇后鎮的 TSS 古董蒸汽船、第阿納探索螢火蟲，以及入住庫克山隱士飯店面山房，將南島亮點完整打包。

北島同樣精彩可期，舉凡羅吐魯阿的毛利文化村、於陶波湖90分鐘遊船探索市場唯一安排的毛利岩壁石刻，還有奧克蘭的市區觀光、得獎特色風味餐與天空電訊塔360度旋轉餐廳晚餐等設定，極其深度的規劃絕對讓旅客的南北島之旅留下美好記憶。

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