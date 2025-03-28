與「探索星號」共同展開全球文化與美食盛宴之旅 體驗基隆出發周末3天2晚海上假期

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天全新升級的麗星郵輪品牌誠邀您登上旗下的【探索星號】，展開獨一無二的的冒險之旅，體驗從基隆出發的周末3天2晚精彩海上航程。這場以「海上全球慶典」為主題的航程絕對值得期待，將為旅客帶來融合亞洲及世界各地文化的豐富慶典活動與美食饗宴。所有精彩體驗都將在郵輪於公海航行時展開，為旅客打造難忘的2晚海上之旅。

▲搭乘探索星號從基隆啟航，展開周末3天2晚海上之旅探索全新世界。 圖：麗星郵輪／提供

麗星郵輪總裁吳明發先生表示：「我們非常高興推出『海上全球慶典』主題航程，這不僅是一趟旅程，更是一場沉浸式的感官體驗。每一次的周末公海航程都是探索世界文化與美食的機會。我們精心設計讓旅客不僅能品嚐國際美食，還能在【探索星號】上體驗文化、美食與探索的冒險之旅。」

獨一無二的周末公海之旅：文化、美食與冒險等待著您

在這趟從基隆出發的周末3天2晚公海航程中，旅客將在無邊際的海洋作背景下，無需登亦可探索世界上最精彩的文化。這些獨家的主題航程靈感來自季節變換、多元文化以及全球美食展示。

【探索星號】將在每次航程中聚焦不同國家，深入介紹其傳統、節慶以及美食。 在船上旅客可以欣賞充滿活力的表演、參與手作文化工作坊等，每一次航程都將帶來豐富多元的體驗，慶祝多樣性的文化與美食。此外，千萬別錯過每週六晚上星空下的燒烤晚會，我們將邀請旅客在星空與海景的陪伴下享受來自世界各地的燒烤美食，是您盡情放鬆、愉快社交與品嚐美味的絕佳時刻。

海上體驗日本精髓（04/04、04/18航次）

「海上全球慶典」將於4月正式啟航，搭乘【探索星號】展開3天2夜的公海之旅帶領旅客感受日本的精髓。在這趟難忘的日本美食冒險中，旅客可以品嚐到壽司、生魚片、拉麵和天婦羅等精心準備的料理，每一口都展現了日本廚藝的精湛技藝。

此外，旅客將有幸欣賞到日本藝術家們的精彩表演，包括靈感來自櫻花優雅姿態的活力櫻花舞，並有機會參與其中學習。同時，您還可以親身體驗多種文化活動，例如和牛烹飪示範、櫻花茶會，以及以櫻花之美為主題的手工藝創作。

此外，您還可以探索插花工作坊、摺紙教學、帆布繪畫等豐富活動。無論您是日本文化的忠實愛好者，還是剛剛開始探索這片文化天地，這段海上之旅都將以其獨特的魅力，全方位地吸引您的感官。

海上探索韓國魅力（05/02、05/16、05/30航次）

5月的周末3天2晚公海航程將為旅客提供一個獨特的機會，以時尚的方式慶祝韓國文化與美食。旅客可以品嚐到韓式烤肉、石鍋拌飯、泡菜和辣炒年糕等經典韓國料理，每一道菜都展現了韓國美食的細膩風味。

除了精緻的美食饗宴，旅客亦有機會深入體驗韓國豐富的傳統文化與當代 K-pop 潮流。您可欣賞活力四射的文化鼓樂表演、參與手作藝術工作坊、體驗節奏舞蹈課程，甚至學習如何穿著韓國傳統服飾－韓服。這趟為期兩晚的海上之旅，將是一場真正的感官盛宴，不僅帶來美食的冒險，更深入探索塑造現代韓國的文化影響力，讓您全方位感受韓國的獨特魅力。

千萬別錯過難得的機會，搭乘【探索星號】從基隆出發，展開前所未有的周末3天2晚公海之旅，體驗獨特的海上假期。更多諮詢或預訂，歡迎聯繫麗星郵輪當地銷售聯盟：大登旅行社、上順旅遊、永信旅行社、永業旅行社、良友旅行社、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊及 AsiaYo。

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