兒童清明連假 樂園最強優惠！未滿18歲免費暢玩六福村

【旅奇傳媒/編輯部報導】在成年前，到六福村最後一次放肆地當個孩子吧! 兒童清明連假04/03-04/06期間限定，六福村推出全台兒童連假最強優惠！只要未滿18歲遊客帶著身分證相關證明文件（2007/04/03後出生），到六福村就能免費玩樂一整天！享受最後一次當孩童的禮遇。就趁這次致青春2.0「一童趣六福」優惠活動與最好的同學一起挑戰勇猛刺激的「笑傲飛鷹」、在「大怒神」上瘋狂尖叫，挑戰青春極限！

已經成年的民眾還有期間限定推出「六福動漫祭」、「春暖 FUN 鬆遊」優惠活動，符合活動主題條件者，最低可享$499優惠票價，現省$900!連假出門遊玩讓你大省荷包沒負擔！

18歲以後雖有好多要做的事情，但在為準備迎接18歲成人到來，還能享受最後一次當孩童的禮遇，就是在這個屬於兒童節日裡，做最後一次的大孩童到六福村無限瘋玩，享受沒有限制、沒有理由的童心未泯吧！

動漫人物變裝 coser 出遊正流行，把自己變裝成最愛的動漫人物，參加在這周末登場的六福村全新主題慶典活動「動物派對－獸出沒」，一起與萌趣的動物遊行表演拍照，紀錄青春敢玩、敢瘋、最搞怪的回憶。

▲全新主題慶典活動「動物派對－獸出沒」。 圖：六福村主題遊樂園／提供

一天不夠玩就多住一晚，隔天繼續瘋，六福莊也推出「動物派對－叢林奇遇記」早鳥優惠方案，即日起在03/31前預訂，除了旺日不加價、假日半價優惠外，還升等肯亞綠地客房與招待第4-6人入住（不含專案內容），越早預訂省越大；方案內容包含三人入住剛果藍天房型，以及含早餐、六福村兩日手環、福豚或狐獴生態體驗二選一、動物派對大禮包等內容，優惠訂房活動即日起至06/22止，03/29-06/22期間都可入住，二天一夜的住宿方案只要$10,800+10%，快相約家人、朋友與動物們一起開啟一段奇妙的叢林探險吧！

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