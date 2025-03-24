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兒童新樂園「1+1免費入園」！兒童節連假一路玩到晚上9點 買一日樂Fun券加碼贈「貓纜一日票」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北市兒童新樂園提供
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兒童新樂園免費入園！為迎接兒童節連假到來，兒童新樂園特別推出「1+1免費入園」活動，兒童、家長都能免門票放開玩；連假期間更延長營運時間，還有多項活動等你來解鎖！

圖／台北市兒童新樂園提供
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4月初迎來兒童節連假，台北市兒童新樂園祭出「1+1免費入園」邀請大小朋友來共襄盛舉，全國國小(含)以下兒童，持相關證明文件即可享該名兒童與陪同家長一位免費入園。3/25至4/26，完成園區解謎任務，還可至遊客中心兌換禮品乙份。

圖／台北市兒童新樂園提供
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連假期間更加碼延長營運時間，4/3至4/5延長至21:00，4/6則至18:00，一路從白天玩到晚上。

圖／台北市兒童新樂園提供
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此外，兒童節系列活動還推出「一日樂Fun券」好康，於活動專櫃購買一日樂Fun券1張，贈捷運點數50點，限量1萬點；購買2張再加碼送「貓纜一日票」乙張，送完為止。園區內還有好吃又好玩的品牌童樂會，完成指定任務贈送精美小物等精彩活動。兒童節就帶孩子來大玩特玩一波吧！

圖／台北市兒童新樂園提供
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