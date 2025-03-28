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阿聯酋新裝777客機 執飛首爾、倫敦史坦斯特

聯合新聞網／ TTN旅報
阿聯酋航空自4／14起，將全新改裝的波音777客機投入「杜拜－首爾」航線服務，並於5／7起進一步擴大部署至「杜拜－倫敦史坦斯特」航線。 圖／阿聯酋航空 提供
阿聯酋航空自4／14起，將全新改裝的波音777客機投入「杜拜－首爾」航線服務，並於5／7起進一步擴大部署至「杜拜－倫敦史坦斯特」航線。 圖／阿聯酋航空 提供

【文・旅報傳媒】

阿聯酋航空加快機隊升級腳步，宣布自414起，將全新改裝的波音777客機投入「杜拜－首爾」航線服務，並於57起進一步擴大部署至「杜拜－倫敦史坦斯特」航線，成為繼倫敦希斯洛與愛丁堡之後，第三個採用新一代機艙設計服務的英國航點，全面強化歐洲航線產品競爭力。

 倫敦一向是台灣旅客造訪歐洲的熱門城市之一，阿聯酋航空指出，透過A380與升級版波音777的無縫接駁，台灣旅客將可由台北經杜拜中轉，銜接全新改裝的B777前往倫敦，升級飛行體驗。

 全新機艙設計  全面革新飛行感受

此次投入營運的改裝版波音777客機，不僅導入極具阿聯酋特色的國樹圖騰、高級木紋飾面與現代色彩美學，還配置4艙等設計，包括頭等艙、商務艙、豪華經濟艙與經濟艙。

 其中，部分客機頭等艙配備「Game Changer」全封閉式套房，提供無與倫比的個人化奢華服務；商務艙採1-2-1配置、具備可完全平躺的座椅與獨立迷你吧，保障旅客隱私並提升舒適度；豪華經濟艙則結合舒適座椅設計與細膩服務，滿足中長程旅客需求。

 阿聯酋航空表示，除史坦斯特機場外，未來旅客飛往布魯塞爾、日內瓦、蘇黎世、維也納與雅典等歐洲大城，也將能體驗到升級後的波音777機艙，全面擴大奢華飛行版圖。藉由機艙升級與航點擴展雙軌並進，阿聯酋航空正加速轉型與創新，持續鞏固其在全球長程航線市場的領導地位。

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