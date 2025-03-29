快訊

媽祖遶境準備好了嗎？ 2025全台必訪「十大宮廟」 香燈腳完整收藏

驚險瞬間！達美客機起飛差點撞上美軍T-38噴射機 駕駛艙警報響起

8.2強震引發大逃難！台人在曼谷商場大吼1句 全場乖乖聽話

縱谷旬味列車「山嵐號」4/19啟航 冠軍主廚操刀山海宴

聯合新聞網／ TTN旅報
山嵐號沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到綠油油稻田或金黃色稻浪。 圖／雄獅旅遊 提供
山嵐號沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到綠油油稻田或金黃色稻浪。 圖／雄獅旅遊 提供

【文・旅報傳媒】

花蓮到台東鐵道全線正式通車即將滿100周年，首輛專屬花東縱谷觀光列車「山嵐號」也即將啟動。去年雄獅旅遊與台灣鐵路公司推出最美甜點列車「海風號」獲得熱烈迴響，而其姊妹列車「山嵐號」將於4／19正式啟程！

山嵐號由專業管家全程服務，讓旅客有賓至如歸的體驗。 圖／雄獅旅遊 提供
山嵐號由專業管家全程服務，讓旅客有賓至如歸的體驗。 圖／雄獅旅遊 提供

此輛觀光列車除了是第一個專屬花東縱谷的觀光列車，同時首度邀請世界冠軍主廚操刀山海宴，同時也首創列車共鳴室嗅聞體驗，首季行程即日起於雄獅旅遊官網正式開賣，另外還邀請韓國啦啦隊全能女神李貞潤、清純精靈朴旻曙、香港藝人ELKIE莊錠欣及臺日混血美女各務禮美奈一同拍攝宣傳片、體驗花蓮新玩法，將台灣東部的美好山嵐推廣至國際。

山嵐號延續「四季、大自然」為設計靈感，以山海為名、以台灣為禮，更以「縱谷旬味」為題，展開一場山間時令的五感體驗之旅。車輛外觀以清新黃綠色系為主色調，內裝則以深綠為主色調，營造出舒適與沉穩的氛圍，不僅延續海風號特色全景落地窗設計，還新增更多面對面的雅座，適合閨蜜好友一同出遊。

五感體驗縱谷旬味 冠軍主廚獻上山海宴

山嵐號當列車行經隧道時隱藏彩蛋，車廂內的燈光設計由鍾秉宏精心打造，透過色溫與光影的變化，營造出宛如列車穿越隧道的流動感，讓旅程更添層次與氛圍。此外，更攜手以茶為本的台灣保養品牌「一日茶道TEAORY」，精選「一日茶道TEAORY．白水烏木系列」作為山嵐號專屬香氛，主調蘊含檀香、小荳蔻香氣，彷彿環抱一棵經時光層層積累的老喬木，深沉厚實且帶有溫潤辛香。同時亦在車上共鳴室設置香氣體驗裝置，由芳療師以台灣香杉為氣味基底精心調製，邀請旅客嗅聞象徵沿途風景的香味，感受花東的美好。

山嵐號特別邀請花蓮知名私廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀。 圖／雄獅旅遊 提供
山嵐號特別邀請花蓮知名私廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀。 圖／雄獅旅遊 提供

列車餐點部份，特別邀請花蓮知名主廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀，其設計理念受東台灣的山海魅力和大自然的贈予啟發，透過六大主題：「烏金·露白玉／日慕－藏雪球」、「海跳浪」、「山田野」、「嵐慕稻」、「東豐祭」、「軒品集」拼湊出花東山嵐景緻，期盼透過美食，讓每位旅客都能感受花蓮土地的呼喚與溫暖。

走訪縱谷秘境車站 深遊花東鐵道之旅

山嵐號行駛於花蓮站至台東池上站之間，沿途將停靠特色車站，如壽豐站為高架車站，在月台可遠眺海岸山脈，旅客可步行至鄰近的禾豐橋，從橋上取景拍攝山嵐號與車站、山景的完整景象；玉里站舊稱為「璞石閣驛」，為是花東輕便鐵路第一期的最終站，旅客不僅可了解歷史文化，還能走訪在地手工皂工坊，或品嘗玉里美食；池上站經改造後以日式米倉造型為主體，使用大量木造並搭配玻璃帷幕呈現通透感，現已成為鐵道迷必訪景點。此外，列車沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到綠油油稻田或金黃色稻浪。

針對山嵐號團體行程部份，雄獅打造2～3日的深度之旅；想要輕鬆玩的旅客，可選一段坐飛機再搭山嵐號行程更愜意；此外鐵道迷不能錯過搭乘雙列車山嵐號、藍皮解憂號，到池上欣賞田園風光；奢華鐵道之旅，體驗五星級鳴日號及縱谷旬味山嵐號；台中出發的旅客，推薦獨家包列組合「藍皮解憂號、山嵐號、海風號」，4天3夜一次網羅台灣3大觀光列車。

延伸閱讀>> 圓山大飯店、日光金谷飯店簽署意向書 開啟台日交流新篇章

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 觀光 鐵道迷

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

邱垂正質疑傅崐萁赴港未獲授權 國民黨批停止造謠治國

民進黨花蓮宣講 林右昌批傅崐萁是台灣的亂源

傳綠高層擬禮讓花蓮縣長求合作 魏嘉賢：沒接觸過

陸委會首下鄉！邱垂正：傅崐萁赴港未獲授權 協商即違法

相關新聞

媽祖遶境準備好了嗎？ 2025全台必訪「十大宮廟」 香燈腳完整收藏

大甲媽祖遶境、粉紅超跑白沙屯媽祖進香啟動2025媽祖遶境熱潮！神轎起駕、萬人徒步、鑼鼓喧天，遶境時間與經典路線完整收藏！

縱谷旬味列車「山嵐號」4/19啟航 冠軍主廚操刀山海宴

花蓮到台東鐵道全線正式通車即將滿100周年，首輛專屬花東縱谷觀光列車「山嵐號」也即將啟動。去年雄獅旅遊與台灣鐵路公司推出最美甜點列車「海風號」獲得熱烈迴響，而其姊妹列車「山嵐號」將於4／19正式啟程！

兒童清明連假沉浸大自然！ 13處國家森林遊樂區 12歲以下兒童免費入園

【旅奇傳媒/編輯部報導】農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）宣布04/03-04/06兒童節與清明節連假，12歲以下兒童可免費體驗轄管內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、

杜絕順風車！好市多4月1日起掃描會員卡才能入場

採取會員制的美式賣場好市多，經常傳出有非會員偷溜進場去免驗卡的熟食區消費，或是隨機找會員幫結帳的消息。前陣子就有台灣會員...

未滿18歲免費入園！全台「4大主題樂園」連假優惠一次看

兒童清明連假4/3至4/6即將到來，全台4大主題樂園都有相關優惠，包括期間限定的18歲以下免費、對中車牌號🐎享優惠等，...

14萬株花卉打造奇幻春日美景！ 2025「桃園彩色海芋季」限時9天登場 巨型迷宮、童話藝術裝置、親子體驗玩到翻

桃園迎來一年一度最令人期待的盛事！「2025桃園彩色海芋季」將於3月29日至4月6日在大園溪海休閒農業區盛大展開，超過14萬株精彩花卉演繹奇幻春日，包含5萬株彩色海芋、香水百合、孤挺花及小蒼蘭等絢麗花

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。