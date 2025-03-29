縱谷旬味列車「山嵐號」4/19啟航 冠軍主廚操刀山海宴

【文・旅報傳媒】

花蓮到台東鐵道全線正式通車即將滿100周年，首輛專屬花東縱谷觀光列車「山嵐號」也即將啟動。去年雄獅旅遊與台灣鐵路公司推出最美甜點列車「海風號」獲得熱烈迴響，而其姊妹列車「山嵐號」將於4／19正式啟程！

山嵐號由專業管家全程服務，讓旅客有賓至如歸的體驗。 圖／雄獅旅遊 提供

此輛觀光列車除了是第一個專屬花東縱谷的觀光列車，同時首度邀請世界冠軍主廚操刀山海宴，同時也首創列車共鳴室嗅聞體驗，首季行程即日起於雄獅旅遊官網正式開賣，另外還邀請韓國啦啦隊全能女神李貞潤、清純精靈朴旻曙、香港藝人ELKIE莊錠欣及臺日混血美女各務禮美奈一同拍攝宣傳片、體驗花蓮新玩法，將台灣東部的美好山嵐推廣至國際。

山嵐號延續「四季、大自然」為設計靈感，以山海為名、以台灣為禮，更以「縱谷旬味」為題，展開一場山間時令的五感體驗之旅。車輛外觀以清新黃綠色系為主色調，內裝則以深綠為主色調，營造出舒適與沉穩的氛圍，不僅延續海風號特色全景落地窗設計，還新增更多面對面的雅座，適合閨蜜好友一同出遊。

五感體驗縱谷旬味 冠軍主廚獻上山海宴

山嵐號當列車行經隧道時隱藏彩蛋，車廂內的燈光設計由鍾秉宏精心打造，透過色溫與光影的變化，營造出宛如列車穿越隧道的流動感，讓旅程更添層次與氛圍。此外，更攜手以茶為本的台灣保養品牌「一日茶道TEAORY」，精選「一日茶道TEAORY．白水烏木系列」作為山嵐號專屬香氛，主調蘊含檀香、小荳蔻香氣，彷彿環抱一棵經時光層層積累的老喬木，深沉厚實且帶有溫潤辛香。同時亦在車上共鳴室設置香氣體驗裝置，由芳療師以台灣香杉為氣味基底精心調製，邀請旅客嗅聞象徵沿途風景的香味，感受花東的美好。

山嵐號特別邀請花蓮知名私廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀。 圖／雄獅旅遊 提供

列車餐點部份，特別邀請花蓮知名主廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀，其設計理念受東台灣的山海魅力和大自然的贈予啟發，透過六大主題：「烏金·露白玉／日慕－藏雪球」、「海跳浪」、「山田野」、「嵐慕稻」、「東豐祭」、「軒品集」拼湊出花東山嵐景緻，期盼透過美食，讓每位旅客都能感受花蓮土地的呼喚與溫暖。

走訪縱谷秘境車站 深遊花東鐵道之旅

山嵐號行駛於花蓮站至台東池上站之間，沿途將停靠特色車站，如壽豐站為高架車站，在月台可遠眺海岸山脈，旅客可步行至鄰近的禾豐橋，從橋上取景拍攝山嵐號與車站、山景的完整景象；玉里站舊稱為「璞石閣驛」，為是花東輕便鐵路第一期的最終站，旅客不僅可了解歷史文化，還能走訪在地手工皂工坊，或品嘗玉里美食；池上站經改造後以日式米倉造型為主體，使用大量木造並搭配玻璃帷幕呈現通透感，現已成為鐵道迷必訪景點。此外，列車沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到綠油油稻田或金黃色稻浪。

針對山嵐號團體行程部份，雄獅打造2～3日的深度之旅；想要輕鬆玩的旅客，可選一段坐飛機再搭山嵐號行程更愜意；此外鐵道迷不能錯過搭乘雙列車山嵐號、藍皮解憂號，到池上欣賞田園風光；奢華鐵道之旅，體驗五星級鳴日號及縱谷旬味山嵐號；台中出發的旅客，推薦獨家包列組合「藍皮解憂號、山嵐號、海風號」，4天3夜一次網羅台灣3大觀光列車。

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