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6萬朵夢幻花海接力！ 苗栗最美「繡球花童話世界」 搭小火車、旋轉木馬 嚐造型花淇淋 還能住進繡球花房

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝花露農場臉書粉專
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中部最美繡球花海盛放了！ 苗栗卓蘭「花露農場」搶先公布2025年繡球花季資訊。園內引進12個品種、6萬朵花，連續點綴園區3個月，一路美到6月中！加上可以搭乘花藝小火車和旋轉木馬，還可以品嚐繡球花造型冰淇淋，獨特的繡球花房打造真實花海入住體驗，令人更加期待！

圖／翻攝花露農場臉書粉專
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苗栗卓蘭花露農場迎來最美繡球花季！今年共引進12個品種、6萬朵花，點綴園區3個月，包括妖精之瞳、千代女、無盡夏、紅洋綉、藍洋綉、粉色棉花糖等等，在三個月內陸續接力盛放，為園區處處增添悅目風景。

圖／翻攝花露農場臉書粉專
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圖／翻攝花露農場臉書粉專
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值得一提的是，園區內為遊客打造的「遊樂繡」主題玩樂體驗，不僅有花的雲霄飛車造景設施，有花藝小火車可搭乘，還一次只需要100元，就能讓3位一同體驗旋轉木馬的童趣氛圍。

圖／翻攝花露農場臉書粉專
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此外，獨特的繡球花造型「花淇淋」，一支售價200元，有三種選擇「玫瑰口味、優格口味、綜合口味（玫瑰+優格）」，也引來眾多品嚐者徜徉在花海中感受美味與花香。

圖／翻攝花露農場臉書粉專
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即日起至六月中，想深度體驗繡球花之美，可預訂「真的繡球花」主題房，香氛雙人房價格從3880元起、桐心雙人房價格從4880元起、王后四人房價格從6880元起，可至4/3後方可預定房間，每日限量四間。快來花露農場一同沉浸在繽紛瑰麗的花海中，共享這場繡球花浪漫盛宴！

圖／翻攝花露農場臉書粉專
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【花露農場FlowerHome】
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
營業時間：平日09:00-17:00、假日08:30-17:30 最後入園時間17:00（週三公休，遇國定假日正常營業）
票價：門票一人250元（100元可單一折抵消費）、六歲以下兒童免費

【花露精油城堡民宿】
每週二、三休館
預約電話：04-2589-8565、04-25898545

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