擔任最終壓軸！ 金秀賢30日飛高雄櫻花季 韓國班機行程曝光了

韓星金秀賢不畏近日爭議，在幾乎所有工作喊卡的情況下，珍惜唯一的工作機會，30日要來台參加高雄櫻花季，而最新的行程時間也被韓媒曝光了。

金秀賢擔任櫻花季3天活動最終壓軸，30日緊接在動力火車之後上台，表定為晚上9點20分到10點，展開40分鐘的粉絲見面會，這是他爆出和已故女星金賽綸醜聞之後首露面，海內外媒體都相當注目。韓媒「sports.kha」報導，金秀賢將於30日活動當天下午從仁川國際機場出發，飛往高雄小港機場。預計他將在台灣停留1天，並於4月1日上午搭乘返回仁川機場。

昨「橫豎研究所」再度爆料，指金秀賢是「性變態」，更曝光他下半身未著衣物、在金賽綸家中洗碗的照片中，上半身穿的T恤是金賽綸媽媽的。目前金秀賢本人對所有指控沒有直接表態，僅由經紀公司Gold Medalist代為發表聲明，全面否認所有指控，並對揭露此事的金賽綸遺屬以及YouTube頻道「Garosero研究所」提起訴訟。