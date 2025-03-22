國泰航空快閃店限時登陸「LaLaport南港」！多款周邊必收藏，滿額再抽2000里程數

國泰航空期間限定快閃店即日起至4月9日於LaLaport南港登場，為航空迷打造沉浸式體驗。現場最大亮點是1:1比例的A350-1000巨型飛機模型，成為最佳打卡熱點。此外，多款限定航空周邊同步販售，包括精美飛機模型、可愛機師與空服員造型小熊、環保再造機上用品，甚至還有迷你版機師與空服員制服童裝，無論是收藏或送禮都相當吸引人。

圖／取自國泰航空臉書粉絲團

圖／取自國泰航空臉書粉絲團

活動期間，現場準備多重好禮，讓粉絲驚喜不斷。凡於快閃店拍照打卡，即可獲得國泰航空專屬小熊貼紙，加入會員還能領取時尚折疊扇。消費滿額的顧客，還有機會獲得限量環保袋，讓粉絲們不只收穫精美商品，更能帶回滿滿驚喜。此外，國泰航空特別舉辦社群留言抽獎活動，只要參與互動並回答指定問題，即有機會贏得品牌限定好禮。

圖／取自國泰航空臉書粉絲團

圖／取自國泰航空臉書粉絲團

除了快閃店的驚喜優惠，3月20日至4月30日期間，在LaLaport南港館內消費還可享雙倍里數回饋（每30元累積2里），並有機會參加2,000里數大抽獎，讓購物更加超值。無論是航空迷、親子家庭，或是喜愛精緻旅行周邊的消費者，這次活動都不容錯過。

圖／取自國泰航空臉書粉絲團

圖／取自國泰航空臉書粉絲團

國泰航空LaLaport南港快閃店限時開幕，錯過可惜，趕快趁這三週，親臨現場感受航空主題魅力，收集獨家航空周邊，並參與多重優惠活動，創造最難忘的購物體驗！