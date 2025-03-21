新開幕請客喝手搖！ 青山台中美村店「第1杯免費」、先喝道台北通化店「指定茶飲買1送1」

手搖控們追起來！ 台北和台中都有最新店面開幕，大方請客給消費者，有機會免費開喝，青山前進台中美村店限時大放送「第1杯免費」、先喝道開進台北通化店「3款指定茶飲買一送一」，好康千萬別錯過！

◎「先喝道」台北通化店新開幕

圖／翻攝先喝道臉書

手搖飲界米其林級的茶飲美味，「先喝道」將於3/22正式前進台北通化夜市的飲料街戰區，大安通化店祭出開幕活動，自3/22至3/23限時2天，推出指定飲品「英式玫瑰拿鐵、英式水果茶、輕焙穀麥拿鐵」3款飲料買一送一，門市限定優惠，每人限購2組(共4杯)。

◎「青山」台中美村店新開幕

圖／青山 -青茶專業製作提供

鶴茶樓新品牌「青山 青茶專業製作」陸續於北部開張了4間門市後，將在3/23(週日)開出第5間門市，也是第一間進軍台中飲料一級戰區美村路上的手搖飲料店！

圖／青山 -青茶專業製作提供

歡慶首間台中門市開幕，3/23(日)當日請大家喝飲料，大方祭出超狂優惠，1.「全日飲料免費送」，3/23來店可免費領取1杯指定飲品，第2杯(起)全品項5折，每人限領一杯指定「冬青/桂花玄米茶/天蟬那堤」大杯飲品三選一；第二杯起購買任意飲品皆享5折優惠(每人限購5杯)；2.自3/24至3/26連3天，青山再祭出「全品項73折」(每人限購5杯)。