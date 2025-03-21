金秀賢提告沒用！「山寨人生」跟進暫停 台灣櫻花季挺得住嗎

韓星金秀賢爭議持續擴大，雖然他的經紀公司20日表示將告已故女星金賽綸的遺屬和媒體「橫豎研究所」，但仍難以挽回觀眾對金秀賢的信任度，繼代言品牌、MBC節目「Good Day」紛紛切割，今（21）日Disney+的新劇「山寨人生」也宣布暫停作業。台灣月底櫻花季的活動，成了金秀賢少數尚未暫停的工作。

「山寨人生」劇組連日來都採取保守作法，金秀賢出事之初，劇組觀望風向並表示照常拍攝，不過近日網友抵制聲浪越來越猛烈，劇組今終於鬆口「經過慎重考慮，我們決定暫時保留公開計劃。」

根據韓媒「Herald POP」報導，金秀賢主演的「山寨人生」已拍完第一季，原定於今年上半年要在Disney+上線，如今出現變數。該劇耗資韓幣600億（約台幣13億）製作，備受期待。第二季的拍攝工作原本也在進行中。然而，隨著金秀賢近日因私生活爭議引發風波，製作方最終決定暫時擱置公開計劃。

除了經紀公司出面喊告，金秀賢本人目前仍處於沉默，輿論對他越來越不利，而每天晚上的「橫豎研究所」直播也成了眾人茶餘飯後的話題，每天一爆堪比八點檔。