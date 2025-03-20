2025「新北春紛節」週末登場！ 最Chill「春日野餐+美食市集+音樂舞台」5大主題亮點 親子萌寵一起來放電
最Chill的春日野餐盛宴要來了！ 2025「新北春紛節」於3/22、3/23在新北大都會公園盛大登場，將會結合野餐、音樂、美食、親子互動以及寵物友善多重元素等4大主題亮點，快把握週末帶親子萌寵一起來放電！
亮點一、春紛微醺搖呀搖
春紛微醺搖呀搖大舞台將有陣容堅強的音樂演出，3/22由SoulFa靈魂沙發、小男孩樂團、HUSH、柏霖PoLin等輪番上陣，3/23有鄒序Hogan T.、Night Keepers守夜人、Angie安吉、徐暐翔及金曲樂團麋先生MIXER帶來精采演出。
亮點二、游牧野餐躺呀躺
由台灣老派露營團隊以復古露營美學為核心，展示許多具有年代感的設計露營用具，讓人彷彿走進了一個復古的露營村落，讓民眾邊野餐邊沉浸在Old School氛圍！
亮點三、親子樂園滑呀畫
「親子樂園區」由專業DJ播放大人小孩都喜愛的兒童歌曲remix版，讓全家一同沉浸在音樂節奏的律動中；「小小塗鴉樂園」盡情揮灑想像力及與「苑手作」合作推出小小手作王等課程，包含襪花花與彩繪透明扇的創作體驗；「小小攤主交換市集」由小朋友擔任攤主將家中二手玩具或童書來與現場小朋友一起進行交換，傳遞惜物永續等概念。
亮點四、毛小孩萌寵跑呀跑
特別打造寵物與飼主們專屬的友善空間，包括與流浪動物協會合作的寵物講座，分享毛孩的行為、飲食與運動知識，現場還設有毛孩復古沙龍攝影區，讓毛孩爸媽可以免費為自己的寶貝留下專屬的美好回憶。
亮點五、最大春日市集
市集現場規畫150個精選攤位，集結北、中、南各地的排隊美食，有知名美食品牌包括「Rose菠蘿油、日腸小室、阿美嬤紅茶奶、明宏拔絲地瓜、初炸小食店、美滿炸雞專賣、啤先生Mr.PiPi義大利麵」等，更有部分創意攤商為春紛節推出限定商品。
今年活動特別推出「老饕計畫」餐酒美食套組1100元，結合新北在地人氣排隊美食「新軒烤鴨、好咖x正宗大眾滷味、龍門胡椒餅」，再加上三重在地業者啤酒頭釀造合作推出的特仕款冬瓜茶口味精釀啤酒，預購就隨贈2025新北春紛節周邊限量商品-特製紀念氣泡水與不銹鋼水杯套組，為美食愛好者帶來一場味蕾的饗宴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025新北春紛節
日期：3/23～3/24
地點：新北大都會公園
官網：https://www.new-taipei-lifestyle-fest.com.tw/
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