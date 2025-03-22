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麗星郵輪「探索星號」3/28基隆港首航！ 2晚/3晚/5晚航程沉浸式娛樂全面升級

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麗星郵輪探索星號基隆港03/28啟航。　圖：名勝世界郵輪／提供
麗星郵輪探索星號基隆港03/28啟航。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣旅客最熟悉、最期待的郵輪品牌－麗星郵輪（Star Cruises）回來了！歷經全面升級的【探索星號 Star Navigator】即將於2025年3月28日正式從基隆港首航，航程遍及日本、韓國，共18種不同航次，帶領旅客輕鬆體驗春櫻、夏藍、秋楓的四季美景，開啟一場耳目一新的海上假期！

標榜五星級郵輪品牌的「探索星號」，璀璨歸來，不只是回歸，而是全面升級！不僅打造世界級大型舞台，更以義大利風格設計出精緻的海上空間，全船共13層樓高，包含多項娛樂及休閒設施，舉凡羅馬泳池、空中滑水道、海上籃球場等，及多處適合小朋友玩耍的場域，同時擁有多間不同主題的特色餐廳，包含三間免費餐廳，從國際佳餚到小吃點心應有盡有，不只是家庭旅遊的好選擇，更是一座移動的海上Villa，載著旅客來一趟難忘的郵輪之旅！

▲麗星郵輪探索星號－羅馬泳池。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲麗星郵輪探索星號－羅馬泳池。　圖：名勝世界郵輪／提供

航程部份特別接地氣，週五航程，主打週末開心玩，「週末出發免請假」，特別適合上班族、社團、三五好友輕鬆度假；六天五晚航次，一次玩三地，包含九州和沖繩，讓航程效益發揮最大值，其中還新增濟州島、釜山等韓國港口，為遊程帶來新風貌。

3大市場獨家航線亮點

・市場獨家！【搭郵輪看萬博會】

　輕鬆暢遊大阪、和歌山、高知，參與 2025 國際盛事！

・市場獨家！【週五出發免請假】

　最適合上班族與親子家庭，5/31前訂購可享優惠！

・市場獨家！【六天五晚一次玩三地】

　九州+沖繩深度遊，7月後新增韓國（濟州島、釜山），一次暢遊雙國！

現在訂購航程，即贈 1GB 日本漫遊 eSIM 流量！數量有限，售完即止！

▲麗星郵輪探索星號04/06櫻花航次，前往鹿兒島、熊本、那霸，感受春櫻魅力。　圖：shutterstock／來源
▲麗星郵輪探索星號04/06櫻花航次，前往鹿兒島、熊本、那霸，感受春櫻魅力。　圖：shutterstock／來源

櫻花航次 x 百人 KOL 見證升級 2025

春季限定賞櫻航次，帶您一覽日本最美櫻花景點！04/06出發6天5晚航程，暢遊鹿兒島、熊本、那霸，並加贈價值 1,900 元的花見賞櫻岸上觀光，讓旅客近距離感受日本櫻花的極致美景！此外，探索星號特別邀請《食尚玩家》百人 KOL 隨行紀錄，全方位見證郵輪升級亮點，透過社群行銷帶動旅遊話題，讓更多旅客體驗沉浸式娛樂的魅力！

▲麗星郵輪探索星號6天5晚航次，也包含濟州島、長崎、那霸雙國遊航程。　圖：shutterstock／來源
▲麗星郵輪探索星號6天5晚航次，也包含濟州島、長崎、那霸雙國遊航程。　圖：shutterstock／來源

主題航次 月月嗨起來！

探索星號打造全新沉浸式娛樂體驗，每月皆有不同特色主題航次；「原民瘋年祭」05/07 航次—MATZKA 與眾多 DJ 帶領旅客一起 High 翻天！

沉浸式娛樂新亮點：

• Silent Disco：戴上耳機，體驗專屬個人音樂派對！

• 海上觀星：在浩瀚夜空下，專業導覽帶領旅客探索宇宙的神秘。

• 暮光海上夜店：享受獨特的郵輪夜生活，感受不一樣的浪漫氛圍。

• 露台級以上旅客專屬紅毯派對：尊榮體驗，與船長近距離合影留念！

超值優惠 把握最後機會！

週五出發免請假－05/31前訂購優惠，即刻報名，享第三、第四人每人現折 3,000 元！

4/6 賞櫻航次－6天5晚航程，雙人入住每人 19,900 元起！再送價值 1,900 元花見賞櫻岸上觀光，僅剩少量名額，趕快搶購！

最懂台灣人的郵輪正式回歸！探索星號 2025 年，帶您體驗最精彩的海上假期！

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