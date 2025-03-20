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倒數10天！金秀賢「照常出席」高雄櫻花季 中文喊話：到時見

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
網友近日再度挖出金秀賢的宣傳影片。圖/摘自高雄櫻花季IG
網友近日再度挖出金秀賢的宣傳影片。圖/摘自高雄櫻花季IG

韓星金秀賢因與已故女星金賽綸的戀愛、私照被曝光，形象難挽回，各個代言和他劃清界線。他原先預計本月30日參加「高雄櫻花季」活動，昨（19）日主辦單位保持一貫態度，強調：「計劃不變，照常進行。」有網友則挖出他上個月的宣傳影片。

金秀賢先前曾替櫻花節拍攝宣傳短片，影片中他親切地與台灣的粉絲們宣傳這次的活動，還用中文與粉絲們喊話：「到時見」。但近來金秀賢的爭議不斷，有網友也在影片下方留言：「你們乾脆連黃子佼一起邀來參加啊」、「他還敢來嗎？」、「需要換人嗎翻車了」，但也有網友向主辦單位喊話，稱自己為了這次活動已經訂好飯店、高鐵票，若到時取消會要求退票賠償。此外，也有網友在底下留言區降價讓票。

櫻花季主辦單位寬寬整合行銷有限公司回應各家媒體，強調：「計劃不變，照常進行。」此舉也引來韓國媒體關注。

據《鏡週刊》報導指出，金秀賢這次來台的活動，光是見面會的酬勞就有40萬美元（約新台幣1,317萬元），而若是取消這次來台行程，恐將遭超商求償新台幣近三千萬元（約13.248億韓元）；而原先昨（19）日金秀賢與711超商的聯名活動已經低調延期，後續走向引發關注。

金秀賢此次受邀擔任「7-ELEVEN 高雄櫻花季」30日壓軸嘉賓，除了有長達40分鐘的表演外，同天於夢時代8樓演藝廳舉辦金秀賢粉絲專屬見面會，該活動需透過抽獎參加，抽獎資格為年滿18歲（含）以上的OPENPOINT會員本人才有資格抽票。7-ELEVEN 昨天也已經將中獎名單公布在官網中，當天將會有200名粉絲參與。此外，公告中也提醒，「參加本抽獎活動所取得之見面會為機會中獎所無償取得，若見面會改期、取消、異動，皆不得請求本公司、承辦單位要求將門票折現、轉讓、轉換、轉售、退換或退還。」

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