台灣最夯博物館排行榜出爐！林家花園奪冠，「國外推薦必去博物館」僅第七

台灣最熱門博物館出爐！根據交通部觀光署最新統計，2024年全台參觀人次最多的博物館由新北市「林本源園邸（林家花園）」奪冠，全年吸引超過797萬人次造訪，穩坐人氣王寶座。緊追在後的是台北「中正紀念堂」與基隆「國立海洋科技博物館」，分別以404萬與326萬人次位居第二、第三。而外國遊客來台必訪的「國立故宮博物院」，則僅排名第七，顯示本土旅遊熱潮仍是推動博物館參觀人潮的重要動力。

圖／新北市政府提供

從統計數據來看，2024年全台參觀人次最多的前十大博物館依序為：「林本源園邸」（797萬人）、「中正紀念堂」（404萬人）、「國立海洋科技博物館」（326萬人）、「國立台灣科學教育館」（298萬人）、「國立自然科學博物館」（256萬人）、「國立科學工藝博物館」（218萬人）、「國立故宮博物院」（187萬人）、「高雄市立美術館」（177萬人）、「國父紀念館」（128萬人）與「台北市立天文科學教育館」（115萬人）。

圖／取自故宮博物館臉書粉絲專頁

值得注意的是，以歷史文化為主題的博物館依然受到廣大遊客青睞，科學類與藝術類博物館則同樣表現不俗，顯示台灣的博物館類型多元且兼具教育與觀光價值。此外，受惠於國內旅遊熱潮與親子族群的支持，科學教育相關博物館的參觀人數持續攀升，成為假日熱門景點。隨著各館積極規劃創新展覽與互動體驗，未來各大博物館的參觀人次是否會持續成長，值得關注。