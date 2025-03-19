金秀賢月底來不來？最新狀況主辦這麼說
韓星金秀賢因與已故女星金賽綸的戀愛、私照被曝光，形象難挽回，不但各個代言和他劃清界線，GD主持的「Good Day」也在輿論壓力下決定剪掉金秀賢的部分。
GD身為主持人，被發現本月13日在台灣某社群網路投票「金秀賢是否應退出節目」相關貼文按讚，之後又默默收回讚，他今（19）日在IG上傳限動，以變奏版的越南流行歌「我沒關係」，苦笑展現輕鬆的模樣，被認為是在洩露心聲。
而金秀賢醜聞纏身，月底就要來台參加高雄櫻花季的活動，今「鏡週刊」報導指出有消息人士透露，金秀賢照常來台的機率很低，如果真的沒有履約出席活動，超商可能會向他求償近3千萬元。
而金秀賢來台計畫是否不變？櫻花季主辦單位寬寬整合行銷有限公司回應「噓！星聞」：「計劃不變，照常進行。」
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