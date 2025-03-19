南港LaLaport3／20開幕！ 哈利波特入店搶先預約 購物中心樓層規劃、人氣品牌、消費優惠一次看

台北最新的購物地標要開幕了！ 繼台中首座Mitsui Shopping Park LaLaport之後，三井集團在台開設的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport 南港，預計於3月20日開幕，也是2025年全台最受注目的新開幕百貨之一。迎來最新消息，正式開幕日當天，開放民眾入場時間為12:30至21:30，隔日恢復正常營業時段。一起來看udn旅遊美食頻道幫整理南港LaLaport所在位置、購物樓層、人氣品牌、開幕消費優惠懶人包！

【南港Mitsui Shopping Park LaLaport／樓層規劃】

圖／取自Mitsui Shopping Park LaLaport官網

5-6樓：影城、主題餐廳、Foodcourt、KIDS娛樂

2-4樓：零售物販

1樓：零售物販、飲食

B1樓：Foodcourt、零售物販

B2-B5樓：停車場

【南港Mitsui Shopping Park LaLaport／人氣品牌】

●哈利波特周邊專賣店

圖／翻攝Harry Potter - Mahou Dokoro官網

來自日本的哈利波特周邊商品專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」首間海外常設型店鋪在南港LaLaport登場，再也不需要飛到日本就能買到喜歡的周邊商品！

開幕初期將採線上預約制，請務必取得預約資格以免撲空，自3/19中午12點起在「ACCUPASS」開放線上預約，可預約3/27至4/2場次，平日10場次、假日11場次，或於3/20至3/26期間採現場發放整理券入店。

除了預約也要注意預約入店規則，1.一人一票，不分年齡，皆需預約。2.可預約入店的期間內，每人憑身分證字號最多可預約三個場次。3.每人每場次至多可預約兩張票券（本人及同行者），以同行者身分預約也視為一個場次。4.預約時所填寫的姓名、身分證字號（或居留證號），皆需與本人所出示的身分證明文件相符，且預約完成後，所預約之日期、時段和人員名單均不可更改。5.最晚預約時間為每場次時間的12小時前。6.票券不可轉讓，嚴禁私人銷售和拍賣網站轉售。

●威秀影城

威秀影城將進駐，預定4月底營運。圖／三井不動產集團提供

預計規劃17座大小影廳，將是台北市擁有最多影廳的影城，座位數超過1400席，雷射投影加上高規影廳音效，滿足觀眾全方位需求，將預定於4月底正式營運。

●KidZania

KidZania是兒童職業體驗館。圖／三井不動產集團提供

「 KidZania」於墨西哥所創立的融合「教育」與「娛樂」的體驗設施，繼風靡日本多年後，終於台灣首座「KidZania」確認將在2026年上半年正式營運，台北KidZania目前尚未開放門票販售，相關消息後續將以官方網站發布為主。

●林聰明沙鍋魚頭

林聰明沙鍋魚頭首度北上進駐台北三井LaLaport南港店展店。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義最具代表性的美食、傳承三代70年的台灣小吃「林聰明沙鍋魚頭」，在北部饕客敲碗多年後終於作出新決定，北上首店將落腳於南港LaLaport。

【南港Mitsui Shopping Park LaLaport／開幕消費優惠】

●LaLaport悠遊通

圖／取自Mitsui Shopping Park LaLaport官網

APP會員使用悠遊卡搭大眾交通工具到南港LaLaport可享優惠，自3/20至4/23期間，憑當天不限消費金額發票至5樓贈品處兌換，可獲得「100元商品折價券」，消費滿2000元可使用，兌換限量3/20至3/31祭出2,000份、4/1至4/23祭出3,000份。

●ButterSays

圖／ButterSays提供

網紅間口耳相傳的人氣法式甜點費南雪品牌ButterSays，快閃櫃位將進駐南港lalaport，並於開幕期間特別推出新品「荔枝覆盆子費南雪」(1個/85元)，結合了清新荔枝和酸甜覆盆子的風味，搭配濃郁奶油香氣，口感細緻，甜美清新，盒裝(6入/500元)。同時開幕慶祝優惠，3/20至3/31只要消費滿500元，現場加入品牌Line會員，贈送200元抵用券(四張50元，使用時間4/1-4/30，限南港Lalaport使用，可累贈、可累積使用)。

●SKECHERS

圖／SKECHERS提供

北台灣最大「SKECHERS 全新概念店」同步進駐台北南港 LaLaport，自3/20起，凡消費即享鞋款1雙9折、兩雙85折優惠。單筆消費滿6,800元，即贈運動後背包乙個；單筆消費滿12,000元，即贈市價3,990元的SKECHERS保溫保冷六輪爬梯購物車乙台。

品牌也安排在開幕首個假日3/22(六)、3/23(日)的下午2:00至6:00祭出客製S車輪餅，只要下載SKECHERS官方購物商城APP並完成會員註冊，再於SKECHERS概念店內拍照，分享至個人社群平台，即可獲得客製S車輪餅乙顆。

【南港Mitsui Shopping Park LaLaport／營業時間、交通資訊】

－購物中心：2025/3/20正式開幕

－威秀影城：預定4月底

－餐廳：部分餐廳預定4月中旬至5月啟動

－營業時間：11:00～20:00

－地址：台北市南港區經貿二路131號

－交通：捷運文湖線「南港軟體園區站」徒歩約1分鐘、捷運板南線「南港展覽館站」徒歩約3分鐘

－官網：https://www.mitsui-shopping-park.com.tw/lalaport/nangang/teaser/index.html

圖／取自Mitsui Shopping Park LaLaport官網