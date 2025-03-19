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金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」 主辦單位回應了
金秀賢近日捲入與金賽綸曾秘密交往6年事件，當時女方才15歲還未成年，由於風波越演越烈，原定在3月底要來台參加高雄櫻花季的活動，19日被爆出他恐無法出席活動，這恐將面臨3千萬違約金的賠償。
據「鏡週刊」報導，金秀賢這次參加超商高雄櫻花季活動，除了會在3月30日擔任壓軸來賓，個人獨秀40分鐘外，超商與他聯名在各種鮮食、咖啡等商品，但現在金秀賢因此次風波，讓不少廣告商宣布解約，現在是否能如期現身高雄活動現場，有消息人士透露，機率恐很低，如果真的沒有履約出席活動，超商可能會向其求償近3千萬元。
據「TVBS新聞網」報導，高雄櫻花季活動主辦單位寬寬整合行銷有限公司，對此做出回應「計劃不變，照常進行。」
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