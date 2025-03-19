宜蘭太平山持續降冰霰 遊客上山欣賞銀色世界
受強烈大陸冷氣團或寒流影響，海拔約1900公尺太平山國家森林遊樂區，今天持續降冰霰，地面如撒糖霜、樹枝也掛霧淞，吸引遊客上山欣賞銀色世界。
農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區內的太平山莊及翠峰湖區，自從昨天凌晨降下冰霰後，山頭一片雪白，太平山莊前廣場宛如撒上一片糖霜，樹枝也有霧淞，美不勝收。
宜蘭分署指出，昨天至今天清晨，遊樂區內斷斷續續降下冰霰，「3月雪」景色尚未消融；今天凌晨，經工作人員巡檢後，聯外道路宜專1線路面沒有結冰，清晨6時許開園，車輛可暫時不用加掛雪鏈入園；提醒遊客遊樂區內木棧道濕滑，小心慢行，多加保暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言