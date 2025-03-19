宜蘭太平山持續降冰霰 遊客上山欣賞銀色世界

如果你對歐洲旅遊有相當憧憬，又不想被通膨物價壞了興致，那就搭乘郵輪吧！目前歐洲郵輪市場上最關注的焦點，莫過於即將在今年7月正式啟航的大洋郵輪瑰麗號 （Allura）號，瑰麗號 （Allura）是大洋郵輪旗下第八艘郵輪，也是該公司第二艘可容納1,200人的Allura級別郵輪。

2025-03-18 10:01