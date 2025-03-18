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半夜睡不著就來刷機票！ 國泰航空「夜夜購」飛日本東京/大阪/名古屋 最低優惠88折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
國泰航空。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
國泰航空。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

半夜睡不著就來搶機票！ 想飛日本的朋友，國泰航空近期推出一檔值得關注的機票促銷，於3月底前，於國泰航空官網購票，或於ezTravel易遊網的國泰航空的國泰夜夜購專區下手，可以88折起的優惠票，購入飛往東京大阪名古屋等熱門航點的機票優惠！

國泰航空自即日起至3/31 23:59前，推出官網限定「日本機票限時優惠」，每天晚上8點至翌日早上8點之間，於官網預定台北直飛東京、大阪、名古屋來回機票，輸入優惠編碼「CXJPDEAL」，即享經濟艙88折、商務艙93折起優惠機票，出發日期適用至2025年9月30日止，活動同步於ezTravel易遊網的推出獨家合作「國泰夜夜購」專區促銷。

圖／翻攝國泰航空官網
圖／翻攝國泰航空官網

半夜睡不著就來刷機票，於9月底前，有計畫飛往東京、大阪、名古屋等熱門航點的朋友，可以於3/31前，於國泰航空官網刷新價格，有機會刷到飛東京來回機票13,070元起、大阪13,875元起、名古屋13,316元起(皆為含稅)，暑假期間想帶小孩出國的朋友，別錯過這一波好康！

圖／翻攝ezTravel易遊網官網
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