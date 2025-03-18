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一秒走進歐式庭園！ 林口三井Outlet春造景「莫內花園秘境」美不勝收 「莫內畫框、湖畔白色小船」粉嫩夢幻花園必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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一秒走進歐式庭園！ 林口三井Outlet搶先揭開春季限定打卡勝地，最新推出「莫內花園秘境」夢幻場景，主題以「走進莫內的藝術世界」為中心，展示了莫內春之花庭、莫內之窗、莫內畫框等十大美拍景點，讓人彷彿穿越時空進入莫內畫筆下的夢想世界！

圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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此回打造展出地點鎖定在林口三井Outlet一館戶外中央廣場、水幕廣場以及二館室內西側廣場，均以滿溢春日氛圍的花海世界出發，其中最受歡迎的秘境莫過於「莫內畫框」，讓人一秒走入莫內的藝術畫作之中，超乎想像、美不勝收。

圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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展覽的亮點不僅僅在於花卉造景，林口三井Outlet更特別設計了穿越時空的藝術裝置，讓這裡的每一處景點都是一個夢幻的打卡地點，讓您免出國也能享受到莫內的藝術情懷，置身於最浪漫的花花世界。

圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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「莫內花園秘境」展覽即日起至2025年5月25日，為期2個多月，讓人盡情徜徉在陽光明媚的春季時光中，快來林口三井Outlet一親花海之美，體驗這場難得的視覺盛宴吧！

圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口
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MITSUI OUTLET PARK 林口「莫內花園秘境」

地址：新北市林口區文化三路一段356號

展期：即日起至5/25

位置：1館1F戶外區中央廣場、水幕廣場、2館室內區西側廣場

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