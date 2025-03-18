飛越南機票0元！越捷航空3／19前訂購 加碼20公斤免費托運行李

【旅奇傳媒/編輯部整理】越捷航空為感謝台灣旅客的支持，特別推出限時優惠！即日起至2025/03/19，凡於此期間訂購台灣至越南航線的機票，旅客將可享受20公斤免費托運行李（依優惠條款適用），並可選擇搭乘台北、台中及高雄出發的航班，飛往越南的主要城市，包括河內、胡志明市及富國島。

此優惠適用於2025/03/31前出發的航班（不適用於國定假日及旅遊旺季）。 此外，越捷航空每週五的0元票價優惠（不含稅金）可於搭乘國際航線中使用，讓來自亞太地區的旅客更輕鬆以優惠價格飛往越南，輕鬆探索越南的自然美景與人文風情！

▲越捷航空宣布將於2025/04/29開通河內－上海直飛航線。 圖：越捷航空／提供

台灣旅客可飛往越南兩大繁華都市胡志明市與河內，或前往夢幻的度假勝地富國島，享受30天免簽的熱帶海島假期，體驗碧海藍天與悠閒時光。越捷航空的廣泛航線網絡也提供更多前往越南及其他東南亞、印度或澳洲主要城市的便利連接。

作為擴展國際航線的一部分，越捷航空宣布將於2025/04/29開通河內－上海直飛航線，此航線將進一步增強東南亞與東北亞之間的航空連接航線，提升越捷的全球運營能力。這一新航線是越捷航空繼開通多條中國及印度航線後，持續擴展國際市場的重要一步。

▲越捷航空推出台灣至越南航線0元機票與20公斤免費托運行李超值優惠。 圖：越捷航空／提供

憑藉現代化的機隊、廣泛的國際航線網絡及貼心服務，越捷航空持續提升高 CP 值的飛行體驗。2025年1月，越捷航空再次榮獲 AirlineRatings 評選為全球最安全航空公司之一，充分展現其對飛行安全與營運卓越的堅持。

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