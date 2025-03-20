台版雪櫻奇景！泰安「霧社櫻王」盛開 花開如雪超唯美





每年春天，雪霸國家公園「觀霧遊憩區」便迎來一場絕美的花季，而今年，園區內最受矚目的【霧社櫻王】正式進入盛花期！這棵近百歲的櫻王，如今以滿樹雪白花朵點綴整片山林，宛如春日裡的純白瀑布，吸引無數旅人前來朝聖。隨風飄落的花瓣如細雪般輕盈灑落，為觀霧的春日畫下最詩意的一筆。





▲圖片來源：林業及自然保育署新竹分署＆觀霧國家森林遊樂區粉絲專頁





百年櫻姿，歲月雕琢的壯麗風華





櫻王不僅以壯觀的花況聞名，它更是一棵即將邁向百歲的歷史見證者。今年的丈量結果顯示，櫻王的胸高直徑已達 81.2公分，比去年又增長了0.4公分，展現其旺盛的生命力。在歲月洗禮下，它依然年年綻放，成為觀霧最具代表性的櫻花景點。站在這株櫻王下，仰望滿樹繁花，彷彿能感受到它靜靜訴說著時光的故事。





▲圖片來源：林業及自然保育署新竹分署＆觀霧國家森林遊樂區粉絲專頁





雲霧環繞，觀霧的春日秘境





觀霧位於海拔 2000 公尺的霧林帶，終年雲霧繚繞，孕育出獨特的高山生態，也造就了這片櫻花盛景。每年霧社櫻王盛開之際，潔白花海與遠山層巒交織，形成令人屏息的畫面。而這場春日美景並不僅限於霧社櫻王，接下來還有染井吉野櫻、大島櫻、普賢象櫻等陸續接力盛開，將觀霧的春天妝點得層次分明，絕美動人。





▲圖片來源：林業及自然保育署新竹分署＆觀霧國家森林遊樂區粉絲專頁





賞櫻須知，守護櫻王之美





櫻王的壯麗景色令人驚嘆，但同時也需要大家的細心呵護。由於樹齡已近百年，櫻王的根系相當脆弱，提醒所有遊客觀賞與拍照時，請勿踏入樹旁的植栽區，以維護其健康生長。賞櫻之餘，也別忘了靜心感受觀霧的自然之美，珍惜這片得來不易的夢幻花景。





▲圖片來源：林業及自然保育署新竹分署＆觀霧國家森林遊樂區粉絲專頁





【霧社櫻王】的花期短暫，預計未來兩週都是最佳觀賞期，想一睹這片雪白花海的夢幻景緻，現在正是最好的時機！帶上相機、約上親朋好友，一起走進這座春日仙境，在飄落的櫻花雨中，留下專屬於這個春天的浪漫記憶。





▲圖片來源：林業及自然保育署新竹分署＆觀霧國家森林遊樂區粉絲專頁





【霧社櫻王】

賞花地點：雪霸國家公園觀霧遊憩區

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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