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「全球首艘狗狗友善郵輪」2025年下半年啟航 ！7天6夜暢遊加勒比海

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Cruise Tails官網
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隨著「毛經濟」熱潮興起，飼主與愛犬共同出遊的需求日益增加。Cruise Tails攜手Expedia Cruises of West Orlando，宣布推出全球首艘專為狗狗設計的友善郵輪，預計於2025年11月從美國佛羅里達州坦帕市啟航，展開7天6夜的加勒比海航程，讓寵物家庭共享難忘的海上時光。

圖／取自Cruise Tails官網
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本次航程將搭乘Margaritaville at Sea Islander號，開放250隻狗狗與主人一同登船，並規劃豐富的毛小孩專屬活動，包括變裝比賽、遊行、犬展等，讓毛孩在大海上盡情展現魅力。郵輪更設有專業「寵物管家」服務，確保客艙環境潔淨，並貼心打造陽台「私密解放區」，讓狗狗自在如廁。此外，船上還提供美容護理、小狗按摩、專屬戲水區等設施，全面提升狗狗旅遊體驗。

圖／取自Cruise Tails官網
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飼主則可盡享郵輪上的多樣娛樂設施，包括賭場、泳池甲板、12間島嶼風格餐廳、水療中心及13間休息室，在海上度過悠閒時光。值得注意的是，所有參與航程的狗狗需通過審核，確保已接種最新疫苗且具備適航條件。這場突破傳統的郵輪旅程，勢必掀起全球寵物旅遊新潮流。

圖／取自Cruise Tails官網
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