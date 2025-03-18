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大洋郵輪「瑰麗號」7月啟航　2人成行暢遊東南歐

聯合新聞網／ TTN旅報
大洋郵輪瑰麗號於2025年7月啟航，旅行社推2人成行，可以讓你抗通膨輕鬆暢遊東南歐，3／31前報名再贈USD600元郵輪零用金。 圖／大洋郵輪 提供
大洋郵輪瑰麗號於2025年7月啟航，旅行社推2人成行，可以讓你抗通膨輕鬆暢遊東南歐，3／31前報名再贈USD600元郵輪零用金。 圖／大洋郵輪 提供

【文・旅報傳媒】

如果你對歐洲旅遊有相當憧憬，又不想被通膨物價壞了興致，那就搭乘郵輪吧！目前歐洲郵輪市場上最關注的焦點，莫過於即將在今年7月正式啟航的大洋郵輪瑰麗號 （Allura）號，瑰麗號 （Allura）是大洋郵輪旗下第八艘郵輪，也是該公司第二艘可容納1,200人的Allura級別郵輪。大洋洋郵輪可說是以美食和目的地為重點的郵輪公司，許多航線已擴展其標誌性的沉浸式烹飪探索之旅系列。

輕鬆暢遊東歐、東南歐

今年新啟航的的大洋郵輪瑰麗號 （Allura），賓客與廚師比例為10：1，賓客與船員比例為3：2，也就是高達50%的船員專注提供優質餐飲體驗，想不滿意都難。而7月首航的航程，行程將巡遊東歐與東南歐，從威尼斯出發，航行克羅埃西亞 Croatia、里耶卡 Rijeka,、羅馬帝國的西部首都的拉韋納Ravenna、杜布羅夫尼克 Dubrovnik、蒙特內哥羅的科托爾 Kotor、希臘雅典，每個停靠點都有經選出各式自費的落地觀光行程，可以讓你用最輕鬆經濟實惠的方式，感受東歐與東南歐的旅遊風情。

另外行程中也有一整天的公海巡航，讓你可以進強享受船上設施，既然大洋郵輪貴為美食郵輪的第一品牌，自然在這整天的航程中，可以盡情享用船上的12個風味各殊的風格餐廳，從早餐、早午餐、午餐、、下午茶、晚餐、宵夜，都能找到你最適合的口味。

【左圖】大洋洋郵輪可說是以美食和目的地為重點的郵輪公司。【右圖】大洋郵輪航程均可享有「Your World Included™」全包禮遇，船費涵蓋郵輪上所有特色餐廳及Crêperie甜品店的免費餐饗美食。 圖／大洋郵輪 提供
【左圖】大洋洋郵輪可說是以美食和目的地為重點的郵輪公司。【右圖】大洋郵輪航程均可享有「Your World Included™」全包禮遇，船費涵蓋郵輪上所有特色餐廳及Crêperie甜品店的免費餐饗美食。 圖／大洋郵輪 提供

瑰麗號 （Allura）船上、船下活動皆精采

除了美食， 每趟航程均提供數百項岸上觀光活動和深度旅程，船上也提供多項文化及藝術活動，藝術閣（Artist Loft）將舉辦熱門藝術課程，也不乏許多廚藝導師，將於偌大的烹飪中心（Culinary Center）和廚藝工作室（Chef’s Studio）傳授烹飪秘技，甚至推出美食與美酒搭配「侍酒師精選」（Sommelier’s Choice）及「酒窖大師經典葡萄酒午餐會」（Cellar Master’s Classic Wine Pairing Luncheons），一場郵輪行下來，讓旅人不只玩遍東南歐，還可以享受精緻餐飲，一舉數得！

331前報名再贈USD600元郵輪零用金

值得一提的是，所有參與大洋郵輪航程均可享有「Your World Included™」全包禮遇，船費涵蓋郵輪上所有特色餐廳及Crêperie甜品店的免費餐饗美食、Starlink免費無限WiFi上網，客艙內用餐服務、團體健美課程，洗衣房設備，以及郵輪客艙服務員、管家和餐飲服務員的小費。

想在今年暑假搶先體驗大洋郵輪瑰麗號 （Allura），郵輪專家大登旅行社也在今年推出2025大洋郵輪瑰麗號自由行，10天7夜行程包括6晚船上住宿與一晚飯店，兩人成行最自由。來一趟說走就走的南歐、東南歐最棒的另類旅遊。2025年3／31日前報名，還會贈送郵輪零用金每房 USD 600 ( 約 NT$19,800 元)，可說是今年最超值、且內容豐富的歐洲旅遊行程。

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