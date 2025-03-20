菲律賓皇家航空5／29直飛薄荷島 每週2、4、6出發 首航遇連假不加價

【文・旅報傳媒】

台灣前往菲律賓旅遊又增一新航線！菲律賓皇家航空台灣區總代理瑞綺旅行社總經理史文揆正式宣布，從今年5/29開始，每週將有2、4、6共3班包機自台灣出發直飛薄荷島邦勞國際機場，未來不需要從宿霧搭船轉進，節省不少舟車勞頓的時間。

隨著薄荷島近幾年來許多渡假飯店落成，加上業者對宿霧、薄荷島操作已有多年，菲律賓觀光部台灣分處也積極的與業者開發新景點，在天時、地利、人和三者兼具的情況下，台灣直飛宿霧的計畫於是成形。

菲律賓皇家航空台灣總代理瑞綺旅行社，正式宣布業者包機直飛薄荷島，（右起）瑞綺旅行社董事長王建新、菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟、行政經理露易莎-、瑞綺旅行社總經理史文揆。 圖／吳育光 攝影

機場離最遠飯店近

晚去早回反而是優勢

過去受限航班必須從宿霧進出，往返交通還必須要靠渡輪，在班機的銜接上難免有風險，因此會安排至少回程住1晚宿霧。隨著薄荷島直飛的開航，大大減少舟車勞頓。更棒的是，由於機場與各渡假飯店都相當近，最遠不過20分鐘的車程，再加上機場不若大型機場繁忙，即使是深夜抵達薄荷島，從出關到抵達飯店的時間都可以大幅縮短；回程的出發時間，甚至可以在飯店用完早餐再出發，讓晚去早回的影響降至最低，還可以少請一天假，下班後再出發。自台灣出發的業者，搭配航班時間可以規劃5天與6天配套。

至於在行程規劃上，菲律賓觀光部台灣分處處長海瑟則認為，薄荷島其實觀光資源相當豐富，尤其鄰近許多世界級的潛點，周圍被72個小島團團圍繞，如Panglao、Balicasag、Pamilacan、Cabilao、Jao、Mahanay和Lapinin等，都是世界著名潛水地點。

此外，為感謝各界支持，菲律賓皇家航空針對年初因航班取消事件受影響的旅客，致贈每人飛往長灘島或薄荷島的往返機票1張（不含稅金），時間為4/5～10/25（暑假及連休假除外），限本人使用，相關訊息請洽台灣區總代理瑞綺國際旅行社。

菲律賓皇家航空桃園-薄荷島直飛航班時刻表 航線 航班號 起飛 / 抵達時間 飛行日 TPE/TAG RW6021 20:20 /23:20 2、4、6 TAG/TPE RW6020 09:00 /12:00

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