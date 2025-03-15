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彰化成美文化園「許願藤花季」登場！紫色浪漫美景一定要打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自成美文化園臉書粉絲團
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賞花的時節到了！彰化永靖鄉成美文化園一年一度的「許願藤花季」即將盛大展開！3月至5月間，成千上萬串紫色許願藤（又稱天使之顏）垂掛在藤架上，交織成瀑布般的夢幻景致，讓園區化身成紫色仙境。今年預計吸引超過五萬名遊客，成為中部地區最熱門的賞花打卡勝地。

圖／取自成美文化園臉書粉絲團
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圖／取自成美文化園臉書粉絲團
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最佳賞花期落在3月中下旬至4月初，此時藤蔓上綻放滿滿紫色花串，猶如詩畫般的浪漫場景，讓遊客仿佛置身童話世界。成美文化園擁有日式庭園風格，不僅能漫步於許願藤隧道、欣賞壯觀的許願藤瀑布，還能拍出獨一無二的「紫色浪漫」美照，吸引情侶、攝影愛好者及親子家庭共襄盛舉。

圖／取自成美文化園臉書粉絲團
圖／取自成美文化園臉書粉絲團

成美文化園開放時間為每日09:00至17:00，地址位於彰化縣永靖鄉中山路二段60號。想掌握即時花況，可追蹤官方粉絲團，隨時更新最美賞花資訊。今年春天，不妨來場紫色花海之旅，感受浪漫氛圍，創造難忘回憶！

圖／取自成美文化園臉書粉絲團
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圖／取自成美文化園臉書粉絲團
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成美文化園 瀑布 童話 花海 賞花

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