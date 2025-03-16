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遠雄海洋公園「美人魚嘉年華」4/1盛大起舞 百位人魚華麗競賽演出

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遠雄海洋公園的美人魚實境秀－印度洋心之旅。　圖：遠雄海洋公園／提供
遠雄海洋公園的美人魚實境秀－印度洋心之旅。　圖：遠雄海洋公園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】遠雄海洋公園宣布2025年「美人魚嘉年華」盛大啟航。自4月起，園方將推出一系列精彩活動，包括期間限定的「美人魚夜未眠」、適合兒童參與的「小小美人魚體驗」等。此外，遠雄海洋公園將攜手台灣自由潛水發展協會及意潛自由潛水，聯合舉辦「2025 第三屆台灣人魚暨水舞表演」，為全台最具規模的專業人魚競賽，期間將聚集百位以上來至國內外的人魚，為台灣最大型的美人魚系列活動。

日前記者會上，園方也發表「美人魚守護海洋」計畫，象徵遠雄海洋公園與社會大眾攜手推動海洋環境保護的決心。同時宣布，自04/01起，美人魚表演將採預約付費制，並推出「美人魚守護聯票」，其中部分收益將提撥贊助台灣首部深海紀錄片《沉睡的水下巨人》，以實際行動支持海洋保育。

除了海洋公園的美人魚團隊帶來了華麗演出外，意潛水下表演藝術團隊也有精彩的水中舞蹈表演，在無重力的湛藍世界裡，意潛水下表演藝術團隊的三位舞者化身水中的靈魂，隨著水流起舞，身體如波光流轉，交織出一場無聲的詩篇。光影交錯間，她們的肢體在水中綻放，如同海洋的呼吸，牽引著每一次邂逅與消散，展現水的包容與變化。這場水下舞蹈不僅呈現水舞的純粹與生命力，更帶領觀眾沉浸於海洋的神秘與壯麗之中，水舞的項目也是台灣首此列入的競賽項目。

▲意潛水下表演藝術團隊精彩的水舞表演。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲意潛水下表演藝術團隊精彩的水舞表演。　圖：遠雄海洋公園／提供

遠雄海洋公園與台灣自由潛水發展協會、意潛自由潛水及 MFI（國際人魚聯盟）聯合舉辦「2025 第三屆台灣人魚暨水舞表演」。本次比賽不僅是全台最具規模的專業人魚競賽，更是首次在遠雄海洋公園舉辦的國際級賽事，吸引來自日本、韓國、香港菲律賓等國際選手參賽，比賽也將設有女子個人組、男子個人組、兒童組、青少年組與團體組；這場賽事不僅提升台灣美人魚運動的專業水平，也讓國際選手與觀眾深入交流，共同推動美人魚文化的發展，讓台灣成為亞洲美人魚運動的重要基地。

美人魚嘉年華除了專業競賽外，還推出多項精彩活動，吸引各年齡層參與。遠雄海洋公園「美人魚夜未眠」活動於夜間舉行，帶領遊客探索人魚的神秘世界，在燈光與水流交織的氛圍中，感受夜晚海洋的獨特魅力。

▲遠雄海洋公園美人魚實境秀。　圖：遠雄海洋公園／提供
▲遠雄海洋公園美人魚實境秀。　圖：遠雄海洋公園／提供

為提升表演品質與觀賞體驗，園方宣布自04/01起，「美人魚實境秀」將調整為付費預約制，讓每位觀眾都能享受到更精緻的水下演出。為鼓勵更多人欣賞美人魚表演，園方推出「美人魚守護聯票」，04/01-09/30 日期間，票價優惠為120 元（原價 250 元）。此外，部分收益將提撥給紀錄片《沉睡的水下巨人》的募資計畫，以推廣「人魚守護海洋」理念，讓藝術、娛樂與環保結合，喚起更多人對海洋保育的關注。 

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