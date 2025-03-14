封閉2年久等了！ 北捷「中山站1號出口」5月將開放 全新模擬外觀、線形公園綠廊大提升

封閉2年，等待許久！ 台北捷運公司最新消息指出，北捷「中山站1號出口」將於114年5月底前完工開放通行，經過改造後不只將讓大眾進出更方便，連帶與線形公園綠廊景觀提升，全新模擬建築外觀搶先看！

台北捷運公司自112年2月20日封閉捷運中山站1號出口，初期工程難度較高，須在捷運軌道區上方進行樓板切除、樓梯拆除及新設電扶梯的安裝等，為確保施工期間系統營運不受影響，故進行封閉。陸續相關作業已完成，採分階段開放使用，中山地下街R4、R5出入口及周遭綠廊，已於2024年8月底開放通行；R6出入口與中山站豎井則在2025年1月底完成啟用。

將線形公園打造成更優質、友善的都市開放空間。圖／取自台北大眾捷運股份有限公司

而最受關注的1號出口預計於2025年5月底正式對外開放，經本次改造工程後，中山站1號出口將設置雙向電扶梯，對於長者與行動不便者而言更為友善，全新的建物外型、景觀平臺、植栽等設計，連同將線形公園打造成休閒娛樂與城市美感兼具的開放空間！