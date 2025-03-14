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盡精彩！「化龍吉市」台語市集 打造宜蘭母語的春日盛宴

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「化龍吉市」台語市集推動宜蘭母語文化發展。　圖：宜蘭縣政府／提供
「化龍吉市」台語市集推動宜蘭母語文化發展。　圖：宜蘭縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為落實文化部國家語言發展計畫，推動宜蘭母語文化發展，宜蘭縣政府文化局訂於03/15在化龍一村盛大辦理「化龍吉市」台語主題市集，以「學台語」、「食好料」、「手藝品」、「盡精彩」為主軸，加上歌仔戲、戲劇、布袋戲、唸歌、民謠等多元展演形式，以及講台語闖集點遊戲，期望透過豐富有趣的活動內容，來體驗宜蘭台語從古至今百年傳承之美。

▲「化龍吉市」台語市集，來體驗宜蘭台語。　圖：宜蘭縣政府／提供
▲「化龍吉市」台語市集，來體驗宜蘭台語。　圖：宜蘭縣政府／提供

台語不僅是宜蘭人日常生活的主要語言，更因極具辨識度「宜蘭腔」而廣為人知，「化龍吉市」廣邀包含傳統工藝、百年老店、教育推廣、在地青創、飲食小吃、藝文展演、教育推廣、獨立書店等支持台語發展的各類品牌單位參與擺攤，現場將有超過50組品牌攤位展售，還有蘭陽戲劇團、醜小鴨故事劇團、蕭志豪布袋戲、遇禔唸歌傳唱藝術團、游阿媽樂團等台語創作團隊到場獻藝。

▲「化龍吉市」台語市集相當適合親子同遊。　圖：宜蘭縣政府／提供
▲「化龍吉市」台語市集相當適合親子同遊。　圖：宜蘭縣政府／提供

現場同時有「講台語闖五關：勇士來贊聲」集點活動，邀請來自宜蘭各地的台語桌遊團隊、繪本說故事爸媽、獨立書店與傳統工藝團隊擔任關主，讓親子透過趣味的聲音、遊戲、互動方式闖關，熟悉台語並產生興趣，完成闖關者即可參加紅包趣味抽獎。現場還可以登錄參加文化部「台語家庭」計畫，拿取禮包、點數等好康，點數累積達到指定分數後，便可獲得文化部500元、1200元等獎勵金，在輕鬆愉快的氛圍中體驗台語生活之美，同時也能獲得實質回饋。遊客可於03/15到「化龍吉市」走逛，以台語進行採買、交談與互動，一起用行動感受台語過生活的文化溫度與親切感，打造台語永續發展的美好願景。

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