2025澎湖花火節限量VIP席位！雄獅獨家包場賞煙火，早鳥自由行萬元有找

年度最浪漫的「澎湖國際海上花火節」即將於5月5日至7月29日盛大登場！雄獅旅遊推出多款獨家包場賞煙火行程，3日行程早鳥最低價萬元有找，相關花火節團體行程也有限時優惠，雙人同行折1,000元、四人同行最高折3,200元，優惠預計至3/31止。

根據澎湖縣政府統計，2024年花火節吸引53萬人次遊客，創造超過37億台幣的觀光產值。今年1月澎湖觀光人次較去年同期成長一成，5月故宮珍寶也會到澎湖開展，加上花火節與史努比聯名，以及主題無人機表演的話題加持，旅遊人潮可望再創新高，掀起一波外島夏季旅遊熱潮。

雄獅旅遊獨家推出澎湖花火節，為本島唯一假日場行程。圖片來源｜雄獅旅遊提供

6/28雄獅之夜VIP位、最熱門「吹吹風」景觀餐廳加碼施放煙火

為帶給旅客精緻的旅遊體驗，雄獅獨家推出「6/28雄獅之夜」活動，鎖定唯一週末花火場，共有200席的官方舞台VIP位，可從尊爵視角盡情欣賞璀璨煙火。

此外，更獨家包下澎湖花火節最熱門「吹吹風」景觀餐廳，加碼施放煙火，欣賞燦爛煙火的同時，還能享受澎湃美食饗宴。還有特別規劃「4/19超經濟早鳥場」煙火趴，獨家包場由喜來登經營的「神秘南海灣」景觀餐廳，在夢幻沙灘與海景環繞下，伴隨Live Band演奏，微醺放鬆，共度一場浪漫難忘的煙火之夜。

花火節最受歡迎的吹吹風景觀餐廳，旅客能邊看煙火邊大啖美食。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅包場獨享花火秀、五星住宿體驗

搶在暑假前，親子懶人爽玩花火節，「6/28雄獅之夜」搶下限量200席VIP席位，皆為主舞台旁的最佳位置，表演視線不受阻，更能360度無死角享受浪漫煙花，並安排住宿澎湖唯一國際五星級飯店－福朋喜來登，享受頂級舒適體驗。相關行程特別精選「媲美電影場景」的夢幻景點，能一次收錄澎湖最美打卡點，「澎湖版小希臘」外垵村三仙塔、彷彿置身外星的大菓葉玄武岩，以及適合拍攝賀歲片的南寮古厝，3日行程16,900元起。

雄獅旅遊獨家企劃，打造澎湖花火節本島唯一假日場專屬行程。圖片來源｜雄獅旅遊提供

獨家雄獅暖場煙火盛宴，早鳥自由行萬元有找

若想在澎湖花火節前夕享受音樂和花火的樂趣，雄獅獨家企劃4/19出發的暖場花火行程，在「神祕南海灣」景觀餐廳規劃包場煙火秀，入住市區飯店、自由行最低價萬元有找。若想深度體驗澎湖休閒漁業文化，推薦必訪「海洋牧場」，參與釣花枝、餵海鱺、烤牡蠣等人氣活動。

澎湖花火暖場行程，旅客在神秘南海灣餐廳享受花火盛宴。圖片來源｜雄獅旅遊提供

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302987