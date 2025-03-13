百萬YouTuber爆爭議、遭開罰！ 「欸你這週要幹嘛」發跡記錄 4大捲入爭議事件盤點

人氣百萬訂閱的YTR近日又陷入爭議事件！「欸你這週要幹嘛」是由Ariel創立的YouTube頻道，主要成員有妹妹Shine和弟弟阿勳組成的台灣YouTuber團隊，頻道早期以身邊家族及友人互動紀錄為主，而後逐漸發展為分享旅遊攻略和生活紀錄雙線並行，影片中自然流露的互動情感與搞笑點滴紀錄，每每獲得高人氣點閱。

欸你這週要幹嘛以紀錄親友日常生活以及旅遊的片段為主，但最新上傳影片引發爭議。圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」臉書粉專

然而，發展至今亦曾多次捲入爭議風波，以下是相關事件簡易整理：

1. 手搖飲品牌牛奶來源爭議 (2021年8月)

由弟弟阿勳與室友共同創立飲料品牌「有飲You in」，主打所使用的牛奶是「飛牛牧場」有品質的鮮奶，但不小心被眼尖的網友發現，實際製作使用的是瑞穗鮮乳。Ariel就馬上在Instagram限時動態道歉，而後續有飲也公告說明「飛牛牧場的鮮乳已經用光了，趕快緊急去買牛奶來救急」。

2. 電商品牌圖片爭議 (2020年2月)

Ariel與妹妹Shine合作創立的電商品牌「nininono」，販售各式生活用品、食品、美妝、服飾等，標榜以高品質選物助於生活品質提升，但團隊使用的圖片被指涉嫌抄襲盜用淘寶圖片，甚至定價還比淘寶貴將近2倍。隨後他們表示圖片由合作方提供、並非盜圖，但仍遭網友批評質疑其審核不夠嚴謹。

圖／翻攝IG@arielsvlog_816

3. 新疆旅遊言論爭議 (2024年9月)

Ariel於2024年前往新疆旅遊時，被當時其他網紅被指參與政治宣傳，Ariel澄清此行是半年前自行規劃，並無任何宣傳目的。然而，部分網友指出她的澄清使用「內地」等用詞，引發不適。此外，有人發現團隊曾發布的支持香港影片被下架，進一步引發猜測。

4. 陽明山放鞭炮事件 (2025年3月)

近期上傳一則探訪「陽明山新景點」的影片，結果竟出現在當地水圳放鞭炮嚇蝙蝠等動作，此舉讓台北市蝙蝠保育學會專家痛批「惡劣」，引發了部分觀眾對環境保護和安全問題的關注。「欸你這週要幹嘛」親上火線發出道歉聲明，表示已經將影片下架，提到「作為旅遊內容創作者，我們應該將『尊重自然與環境保育』放在首位，這次是我們對環境意識不足，導致不適當的行為，對此我們誠摯道歉。」

對此，陽管處發布聲明表示，近日有網紅於陽明山地區坪頂古圳涵洞內燃放鞭炮驚嚇干擾蝙蝠，此舉僅違反「野生動物保育法」騷擾野生動物相關規定之外，亦違反「國家公園法」，後續將依違反國家公園法處新臺幣3000元以下罰鍰，涉及違反其他法令如騷擾野生動物部分，將請野生動物保育法主管機關查處。