最適合熟齡的郵輪旅行！ 「郵輪環球周遊記」沿途教老外寫書法學中文 另類人生圓夢之旅

郵輪環球周遊記是由長期關注台灣教改的前政大教授周祝瑛，花了近兩年完成的跨界新作。書中不但結合了四十集最新的臉書粉絲專頁podcast 周教授周遊記，還附帶四十分鐘的環球沿途影片花絮等多元管道，藉此希望提升國人國際理解與熟齡者另類人生圓夢的參考。

郵輪上的毛筆情書展。圖／周祝瑛教授提供

書中還記載沿途途充滿以下的六個驚歷，高潮迭起，趣味橫生：

1. 驚奇、義大利垂直升降的小火車，紐西蘭 十公里米佛峽灣冰山瀑布， 印度泰基瑪哈陵變幻色彩，約旦三千年佩特拉古城的鬼斧神工。

2. 驚豔、奇異鳥在眼前奔跑，麥哲倫企鵝寒風相互取暖寒暄，摸到流浪袋鼠的軟皮毛，雪鴞溫馴如嬰兒般細膩嗯羽毛，騎上駱駝四目相對，雪梨歌劇院出自少年之手設計，凱恩斯露天游泳池。

3. 驚異、世界的貧富懸殊，孟買，沒水沒電的南太平洋小島人家，打著赤腳要東西的巴紐孩童，澳洲與中南美洲當年歐洲囚犯流放滄桑，中南美原住民因何而消失，南半球臭氧層的破洞。

4. 驚嚇、因颶風而船隻大轉彎，智利高速公路汽車拋錨，印度欽奈機場歷險，巴黎機場找不到登機口，經過海盜區域。

5. 驚喜、63天航海日的船上活動多采多姿，睡到自然醒，全世界最好的服務在郵輪上。跳探戈舞，認識各國朋友，交換意見， 法國天使搭救。用毛筆為一千多人寫中文名字，帶來很多歡笑。

6. 驚賞、健保的藥不夠，回程前兩天外子像斷電般無力，少了一件行李箱。

郵輪上的毛筆情書展。圖／周祝瑛教授提供

作者周祝瑛教授表示，這本新書我從批判教改的學者腳色，轉身成為旅行遊記接地氣的作者，對於熟齡者轉換身份，比較特別。尤其退休後開始接觸及使用社交媒體，分享繞地球一周的奇特經驗，又帶著生病的另一半走這四個月的行程，還沿途為老外寫書法，教中文，在舒適圈之外，勇敢跨出去體驗不同的人生，希望給熟齡者不要服老的參考，也給年輕人示範追夢的勇氣。