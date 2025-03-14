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吉野櫻綻放！白色情人節相約陽明山「湖山光影」共浪漫

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圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

吉野櫻正美美綻放。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
吉野櫻正美美綻放。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】陽明山花季即將進入尾聲，湖山路與遊客中心的吉野櫻正美美綻放，粉白花海隨風飄落，氛圍夢幻浪漫。而水仙花以亮眼的黃色點綴山林，為春日風光增添不同層次的美感。雖然年度花季將暫時告別訪客，但不同的花種仍陸續甦醒，正是來訪陽明山的最佳時刻。

▲吉野櫻綻放，氛圍夢幻浪漫。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲吉野櫻綻放，氛圍夢幻浪漫。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

03/14適逢白色情人節，為了讓櫻花之美延續，陽明山公車總站旁特別規劃「湖山光影活動」，透過櫻花燈打造迷人夜櫻景色，在燈光的映照下，櫻花的柔美姿態得以保存，讓夜晚的陽明山更添詩意與浪漫。此外，湖山里特別於當晚19:30進行點燈，邀請情侶、家人及好友共襄盛舉，現場除了有精心策劃的活動，還將贈送限量精美巧克力，讓這個夜晚充滿甜蜜氣息，非常適合在花海環繞下來場難忘的春日約會。

▲吉野櫻讓陽明山更添詩意與浪漫。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲吉野櫻讓陽明山更添詩意與浪漫。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

除了賞花，今年陽明山花季也融合藝術與文化，特別邀請國際藝術家 Kevin Woodson 於陽明公園辛亥光復樓2樓舉辦「花語山居」畫展，以繪畫詮釋花卉之美，將自然與當代藝術結合，讓遊客在賞花之餘，也能沉浸於藝術氛圍中。

▲櫻花的柔美姿態。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲櫻花的柔美姿態。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

陽明山6大館舍所攜手推出的「草山百年風華」活動，包括陽明公園辛亥光復樓、中國文化大學華岡博物館、陽明山國家公園管理處陽明書屋、陽明山中山樓、林語堂故居及閻錫山故居，各場館於花季期間辦理集章活動，集滿五個場館即可獲得紀念帆布包，邀請遊客探訪歷史足跡，深入了解陽明山的文化底蘊。

▲湖山路與遊客中心的吉野櫻綻放中。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲湖山路與遊客中心的吉野櫻綻放中。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

上山賞花之餘，別忘了品味在地美食！今年陽明山花季與超過50間特約店家合作，推出花季限定優惠，讓遊客在賞花的同時，也能大啖美食，享受滿滿幸福感。此外，陽明溫泉度假村與雀客藏居 臺北陽明山溫泉飯店也針對花季特別推出泡湯折扣，在春日微涼的空氣中，泡湯賞景，體驗身心放鬆的愜意時光。線上活動同樣精彩，陽明山花季粉絲專頁舉辦「填問卷抽好禮」及「IG 美圖大賞活動」，邀請大家上傳賞花美照，共同打造最美花牆，詳情可至 Instagram「陽明山花季」查詢。

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