吉伊卡哇變壽司了！「超好吃！！Chiikawa壽司」吉伊卡哇快閃店進駐華山 超萌北捷彩繪列車「這路線」先登場

太可愛了！ 知名漫畫《吉伊卡哇 ちいかわ》可愛角色這回變成壽司了，日本官方宣布「超好吃！！Chiikawa 壽司」吉伊卡哇快閃店，將於3/22起進駐台北華山1914文化創意產業園區，帶來超人氣壽司主題玩偶及一系列主題周邊。更驚喜的是，吉伊卡哇8大人氣角色將現蹤台北捷運板南線，即日起至4/14，有機會看見「吉伊卡哇彩繪列車」出沒！

圖／翻攝X@ちいかわグッズ公式網站

「超美味 Chiikawa壽司」吉伊卡哇壽司快閃店於3/22至6/15在台北華山1914文化創意產業園區 中2館展出，特別為了台北華山站量身打造迴轉壽司吧台、三層壽司圓台等創意場景，。展場的各個角落還有吉伊卡哇和小可愛們一一變身為超萌壽司，例如：被當成壽司快要被吃掉而露出哀愁神情的吉伊卡哇、開心抱著巨大壽司的小八貓、鮭魚卵軍艦壽司版兔兔等。

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快閃店內將販售壽司系列限定周邊，除了超人氣壽司主題玩偶之外，更推出壽司盤、醬油碟、筷架，甚至還有Chiikawa 壽司店同款迷你關東旗，讓粉絲在家完美再現Chiikawa壽司店場景。總計超過百款日本原裝進口商品，每款都是粉絲收藏的必備逸品！另外，購買壽司主題商品單筆消費滿1,500元，即可獲得特典「筷子造型原子筆」一支，數量有限，送完為止。

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此外，有眼尖網友發現，台北捷運板南線近日出現「吉伊卡哇彩繪列車」，即日起至4/14，為期一個月。吉伊卡哇與夥伴們現蹤板南線，除了有主角吉伊卡哇外，還有古本、海獺勇者、獅薩、栗子饅頭、小桃、兔子、小八等小夥伴，搭配玉子燒、鮭魚卵、鮪魚肚、甜蝦、海膽、甜蜜蜜豆皮等造型，想跟吉伊卡哇一起搭車，歡迎來台北捷運碰碰運氣！

圖／台北捷運提供