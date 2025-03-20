高鐵票+飯店一次訂省更多！週末出發最高享7折，台灣自由行各城市飯店攻略一次看

週末輕旅行行囊不用多、說走就走就能展開一趟台灣自由行！這次要來分享超划算的高鐵假期住宿，教你如何用超值折扣一鍵購買高鐵票+飯店！不僅最高享7折優惠外，住宿還都是星級飯店，絕對能讓你深度放鬆！快找一個週末，跟著AsiaYo一起出發旅行吧！





｜🔎 台灣高鐵假期懶人包 🚄✨｜

高鐵假期是台灣高鐵與飯店合作推出的超值套裝，一次搞定住宿＋交通，比單獨訂房、買票更划算，省時又省力！🍀 在AsiaYo預訂更享7折起優惠，不僅價格划算，還能一站式完成訂購，省去分開處理的麻煩。而且，搭配的飯店都是品質保證的優選住宿，讓你享受舒適旅程，輕鬆出遊！🛏✨

📍高鐵假期划算嗎？

兩個字：超划算！🔥

相較於自行訂房＋購票，高鐵假期一次搞定飯店＋高鐵車票，還能享7折起優惠，省時又省錢！

圖:AsiaYo提供

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👉 高鐵假期 = 省錢 + 省時 + 超方便，一次搞定完美旅程！✨

｜🚅台北高鐵飯店推薦｜

台北是一個充滿都市魅力的地方！快來打卡台北101、逛寧夏夜市，感受繁華與傳統交織的魅力！這裡還有超多美食，從道地牛肉麵、爆汁小籠包到米其林級夜市小吃，都能大快朵頤，台北就是個可以盡情購物、文化與歷史之美的城市！✨

圖:AsiaYo提供

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｜🚅台中高鐵飯店推薦｜

台中就是悠閒又好拍！逛審計新村文青小店、欣賞台中歌劇院建築美學，還有宮原眼科、彩虹眷村、高美濕地等打卡熱點！加上滿街特色咖啡館、手搖飲，甜點控一定愛！🍰 四季還有不同美景，怎麼玩都精彩！✨

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｜🚅台南高鐵飯店推薦｜

台南不只是台灣歷史最悠久的城市，更是美食與文化的寶庫！走進安平古堡、赤崁樓、孔廟，感受濃厚的古都氛圍，再來碗牛肉湯、鹹粥，或試試棺材板、蝦捲，每一口都是滿滿台南味，怎麼吃怎麼愛！🥘

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｜🚅高雄高鐵飯店推薦｜

高雄結合城市風光與海港風情，不論是漫步駁二藝術特區感受文創氣息，還是在西子灣看夕陽，都超有氛圍！再搭渡輪到旗津吃海鮮，或登上夢時代摩天輪俯瞰港都夜景，享受專屬南台灣的熱情與悠閒！💖

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｜🚅加碼：宜蘭高鐵飯店推薦｜

想不到吧，宜蘭也有高鐵假期優惠！套組包含對應出發地的高鐵票＋台北到宜蘭的車票(火車or客運)呦！從北部出發超方便！這裡有迷人山海風光和滿滿大自然療癒感，隨便走走都超放鬆！美食更是必吃，三星蔥餅、卜肉、鴨賞香氣四溢，還有礁溪溫泉料理，吃飽泡湯，一個假日就能享受最chill的宜蘭時光！♨️！

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｜🚅加碼：台東高鐵飯店推薦｜

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這次為你整理了各個城市高鐵假期飯店，不知道你有沒有想出發的城市呢～出去玩好的住宿是很重要的，挑一間舒適又特別的飯店絕對能為你的旅行加分！但台灣的特色住宿真的太多了！像是台南住宿的老宅，宜蘭住宿的包棟都超讚！如果你還是無法抉擇，推薦給你台灣飯店合輯一次看，在AsiaYo上預訂台灣飯店還有獨家優惠價千萬別錯過！





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