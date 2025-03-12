白色情人節優惠必追！ 星巴克買一送一、超商咖啡買10送10、情人擁抱免費加料、告白玫瑰花入鍋

3/14白色情人節即將到來！ 為情人們整理「情人節美食優惠」甜蜜回應時刻快把握，除了有超商祭出的咖啡飲品優惠買十送十、手搖飲料和星巴克祭出買一送一，還有美食餐廳情人節回饋活動等著您，快揪情人一起美味嘗鮮更加甜蜜！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」即日起至3/15推出大杯卡布奇諾買4送4，限量每日2萬組；大杯厚乳拿鐵買4送4，限量每日2萬組，冰淇淋紅茶買2送2，限量1萬組，風味系列指定冰飲，任選買5送2；咖啡珍珠歐蕾買5送2。7-ELEVEN市部分自即日起至3/18特大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃拿鐵、特大杯濃萃美式皆享有2杯99元優惠。

●全家便利商店

全家便利商店推出情人節限定優惠。圖／全家便利商店提供

全家便利商店門市自即日起至3/16，推出大杯特濃拿鐵10元多一杯，享6折(特價38元)、特大杯4水果茶10元多一杯，享6折(特價38元)。

●OK Mart

圖／OKmart提供

白色情人節3/14當天，OK Mart門市推大杯極淬莊園美式/拿鐵享買2送2(限同品項)。OKmall雲端商城，同步推大杯極淬莊園美式、拿鐵買10送10(限同品項)，再送520點(限量10000組)。

◎星巴克

星巴克於3/14當天推出「甜蜜時刻 加倍溫暖 好友分享日」，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

◎大苑子

圖／大苑子提供

大苑子APP優惠專區，於3/13開放領取「莓好時光」2杯199元優惠券，3/14領取「莓好花漾」2杯158元優惠券，每張優惠券單日限量1314張，代表「愛你一生一世」，每位會員僅限領取1張。

◎COZY TEA御私藏

圖／COZY TEA御私藏提供

COZY TEA御私藏連鎖手搖飲，於3/14至3/16連續3天，情侶、夫妻到全台COZY TEA御私藏門市，點餐時兩人擁抱，兩人飲料就可以免費加料，一組情侶最多兩杯，可加的料包括珍珠、椰果、鮮奶酪等，依各門市現有備料為主，每人限加一次

◎茶湯會

圖／茶湯會提供

白色情人節繼續喝茶湯會優惠，3/14至3/16白色情人節期間推出「抱我一下」活動，於茶湯會現場擁抱，即享指定飲品「焙茶系列2杯85折」優惠。

◎TEA TOP

TEA TOP即日起至3/17，使用你訂線上點餐自取，爽喝限時買一送一優惠！買108茶王(大)送冬瓜檸檬(大)。提醒大家，單筆訂單限購2組。

➤舞古賀mini鍋物

舞古賀mini鍋物告白玫瑰花入鍋。圖/舞古賀mini鍋物提供

舞古賀mini鍋物挑選以鱈魚漿做成的玫瑰花入鍋，於3/14至3/16連續3天推出告白情人節活動，只要來台北誠品松菸B1有門市消費238元以上鍋物，就免費送一份鱈魚漿告白玫瑰花，而高雄舞古賀鍋物榮華店則是消費任一鍋物就送！

➤串燒居酒屋柒息地

圖／串燒居酒屋柒息地提供

連鎖串燒居酒屋柒息地，自即日起至3/16期間，與另外一半身穿同樣顏色的衣物來用餐（如衣、褲、襪、鞋等），在IG限動或者Threads拍照打卡放閃，並且Tag柒息地串燒居酒屋情人節快樂，就可以享有生蠔買一送二優惠(送一顆日本生蠔＋一隻天使紅蝦)。單身者活動期間來消費，可以享有「日式滷肉拉麵」半價優待(特價35元)。

→宏匯廣場

圖／宏匯廣場提供

宏匯廣場浪漫櫻花祭於3/15至3/16推出「春日浪漫噴花．打卡送好禮」，期間超級匯會員全館消費單筆滿300元及新加入宏匯廣場LINE好友，就能至一樓贈品處兌換「櫻花林拍立得」乙組，同時再持櫻花林拍立得上傳至指定貼文，還有機會抽中質感品味10/10擴香。