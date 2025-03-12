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百萬YTR出包！ 衝陽明山「放鞭炮嚇蝙蝠」 專家轟惡劣 網紅「欸你這週要幹嘛」急刪片致歉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
欸你這週要幹嘛最新上傳影片引發爭議。圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」臉書粉專、Youtube
欸你這週要幹嘛最新上傳影片引發爭議。圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」臉書粉專、Youtube

知名YouTube擁有110萬訂閱粉絲的頻道「欸你這週要幹嘛」，由Ariel所創立，近期上傳一則探訪「陽明山新景點」的影片，結果竟出現在當地水圳放鞭炮嚇蝙蝠等動作，此舉引發台北市蝙蝠保育學會專家痛批「惡劣」。對此，「欸你這週要幹嘛」頻道粉專也於11日發出道歉聲明，並將相關影片下架。

欸你這週要幹嘛以紀錄親友日常生活以及旅遊的片段為主，但最新上傳影片引發爭議。圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」臉書粉專
欸你這週要幹嘛以紀錄親友日常生活以及旅遊的片段為主，但最新上傳影片引發爭議。圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」臉書粉專

YTR百萬網紅「欸你這週要幹嘛」日前上傳一則陽明山的探訪影片，進入到水圳保育蝙蝠的棲息地，再加上有放鞭炮嚇蝙蝠等行為。被台北市蝙蝠保育學會專家直接點名痛批「極度糟糕！甚至可以說惡劣了」，提及「竟然還帶鞭炮在水圳裡放，網紅應該要有更好的生態觀念，不懂保育不懂生物沒關係，但不要去干擾與傷害，同時也呼籲大眾不要再探險蝙蝠的家了，並盼相關主管機關可以約束一下網紅影片中的不良行為」

圖／翻攝「台北市蝙蝠保育學會」臉書粉專
圖／翻攝「台北市蝙蝠保育學會」臉書粉專

對此，11日晚間「欸你這週要幹嘛」親上火線發出道歉聲明，表示已經將影片下架，提到「作為旅遊內容創作者，我們應該將『尊重自然與環境保育』放在首位，這次是我們對環境意識不足，導致不適當的行為，對此我們誠摯道歉。」，並表示目前已積極與相關管理單位聯繫說明，若有任何罰則與罰鍰，他們將會負全責。

同時，他們也已主動致電台北市蝙蝠保育學會，向辛苦維護生態保育的單位道歉，並向所有關心此事的朋友、生態專家及保育團體致上最誠摯的歉意，「未來拍攝時，我們會更謹慎評估，並以尊重生態為前提進行創作，希望透過我們的影響力，讓更多人意識到生態保護的重要性。」

圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」臉書粉專
圖／翻攝「欸你這週要幹嘛」臉書粉專

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