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貓迷必追人氣角色快閃店打卡巡禮！ 《加菲貓》、《我不是胖虎》、《貓福珊迪》賣萌指數爆表

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

可愛爆擊！ 喜歡萌系角色的貓迷們，準備好展開一場療癒系的快閃巡禮，從高雄到台北，推薦現正熱推的３大超人氣角色快閃店，不論是愛貓派還是可愛系粉絲，都可找到你愛的週邊收藏，絕對不要錯過！

●《貓福珊迪》百變恐龍喵快閃店

圖／《貓福珊迪》快閃店
圖／《貓福珊迪》快閃店

超萌橘貓呼喚高雄貓迷們快集合！「貓福珊迪」這回化身為史前萌喵，從高雄統一時代百貨外頭廣場到店內共推出六大打卡點，帶來療癒滿滿的周邊商品，可愛貓奴們務必來朝聖！

圖／《貓福珊迪》快閃店
圖／《貓福珊迪》快閃店

《貓福珊迪》百變恐龍喵快閃店有超可愛六大打卡點 「暴龍喵歡迎你」、「恐龍喵表情包」各種萌一次收買，全店超過50款全新周邊，實用派就選讓你午休秒進入夢鄉的甜甜圈「頸枕」，喜歡抱抱的愛心造型「磁吸抱枕」買起來，「甜甜圈吊飾鑰匙圈」更讓你幸福感爆棚！

圖／《貓福珊迪》快閃店
圖／《貓福珊迪》快閃店

《貓福珊迪》快閃店
展覽日期：2025年3月12日至2025年4月21日
時間：週日～週四11:00~22:00、週五、假日前一天11:00~22:30、週六、連續假日10:30~22:30
展覽地點：統一時代百貨 高雄店1F(高雄市前鎮區中華五路789號1F)

●《加菲貓》還是再睡一會兒吧！快閃店

圖／《加菲貓》快閃店
圖／《加菲貓》快閃店

還是再睡一會兒吧！超人氣懶貓「加菲」登場，總是用厭世表情說出超中肯厭世金句的加菲貓，這回前進高雄了，八大打卡點拍好拍滿 「一起賴床吧」與「客廳耍廢我最會」帶你走進加菲貓的家！

圖／《加菲貓》快閃店
圖／《加菲貓》快閃店

店內推出近三十款全新周邊商品，你也在瘋出國嗎？那絕對不能錯過有著多種加菲貓表情的「行李箱貼紙」，搭配質感「漁夫帽」幫你遮陽，愛寵物不可錯「寵物頭套」讓毛孩萌上加萌、「飲料提袋」陪伴手搖控，各式經典周邊，帶你重溫這隻愛吃千層麵的貓的魅力。

圖／《加菲貓》快閃店
圖／《加菲貓》快閃店

圖／《加菲貓》快閃店
圖／《加菲貓》快閃店

《加菲貓Garfield》快閃店
展覽日期：2025年3月7日至2025年4月27日
時間：週一至週日12:00~21:00
展覽地點：高雄車站 編號2028 販賣部D（高雄市三民區建國二路320號 南側站體 B2）

●《我不是胖虎》節氣快閃店

圖／《我不是胖虎》快閃店
圖／《我不是胖虎》快閃店

喜歡霸氣又搞笑的「胖虎」快來打卡！這回帶你一起來認識十大節氣，即日起現身西門誠品武昌2樓，首推「胖虎十節氣牆」，讓「胖虎攝影師」在立春時為你拍下美照，再到「蛇來蛇去扭蛋區」試試手氣把多種好禮帶回家！

圖／《我不是胖虎》快閃店
圖／《我不是胖虎》快閃店

看胖虎化身成周邊商品，居家佈置也能來節氣一下，「流沙杯墊」感受四季流轉、牆面就靠「無框畫」畫龍點睛，「大小虎隨身鏡」整理妝容好容易、出門隨身必備春分款等三款「冷水壺」，讓每次喝水都充滿季節儀式感！

圖／《我不是胖虎》快閃店
圖／《我不是胖虎》快閃店

《我不是胖虎》快閃店展覽日期: 114年3月7日至114年6月1日
時間: 11:30~22:00
展覽地點: 台北市萬華區武昌街二段77號2樓 (誠品生活武昌店)

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