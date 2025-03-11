I人獨旅說走就走！ 虎航10周年放大招「一日限定折1000元」開搶
台灣虎航歡慶10周年，繼3/10推出超狂「兩人同行，第2人免費」機票優惠後，再放大招推出限時閃購「一日限定折1000元」，4條指定航線直接一人限定折抵1000元，I型人想要一人獨旅也能輕鬆省機票錢！
「虎航十週年 i人fun鬆遊」限時閃購開放一天，自3/11上午10點至當日晚上11點59分，活動適用航線包含「桃園-宮崎、桃園-新潟、桃園-花卷、桃園-茨城」，出發日期落在3/30~5/31期間，手腳慢就搶不到囉！
本次優惠僅限3/11當天搶購，台虎關照I型虎迷，鼓勵來一場說走就走的旅行，可以選擇到「宮崎」體驗一場充滿能量祈福之旅、「新潟」走進神隱少女世界、「花卷」溫泉鄉享受超療癒溫泉行或是「茨城」徜徉最美的花海絕景，把握機會台灣虎航官網與APP皆可訂票，趁著春暖花開季節即刻就出發！
虎航十週年 i人fun鬆遊
活動時間：2025/3/11 10:00-2025/3/11 23:59
旅遊期間：2025/3/30- 2025/5/31
優惠內容：台灣出發限購來回機票，指定航線一人折抵TWD1000
適用航線：桃園-宮崎、桃園-新潟、桃園-花卷、桃園-茨城
購票方式：台灣虎航官網或APP
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