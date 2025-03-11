2025中南部必訪「5大麝香木秘境」！粉紫色夢幻花海怎麼拍都好看





隨著櫻花季的到來，中南部各地的麝香木花海也一同綻放，帶來一片片夢幻的粉紫色花海，吸引了無數賞花旅人前來一睹其美。從全台最大麝香木花海的瑰蜜甜心玫瑰園，到隱藏於山間的飄香麝香木園區，每個角落都洋溢著春天的氣息與浪漫。本文將帶您探索這些美麗的麝香木花海景點，無論是尋找靜謐秘境，還是希望在花海中留下美麗回憶，這些目的地都將為您呈現最迷人的春日景色。





圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：吳森欉攝影





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





│中寮瑰蜜甜心玫瑰園

│鹿谷清水溝溪麝香木花道

│新社普羅旺斯庭園

│草嶺麝香木秘境

│南化飄香麝香木園區





瑰蜜甜心玫瑰園——全台最大麝香木花海，美拍必訪！





南投中寮的【瑰蜜甜心玫瑰園】自2023年開幕以來，迅速成為賞花愛好者的心頭好。2025年園區再度擴大至近6000坪，打造出全台最大的麝香木花海，將整片山丘渲染成一望無際的粉色夢幻世界。





▲圖片來源：吳森欉攝影





麝香木的花朵細緻而輕盈，彷彿自帶柔焦濾鏡，無論近拍或遠觀都美得令人屏息。今年特別新增的六座麝香木山丘與「粉色大道」，讓遊客能夠自在穿梭其中，不論是親子同遊還是攜帶毛孩同行，都能感受這片花海帶來的療癒魅力。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【瑰蜜甜心玫瑰園－麝香木山丘】

賞花地點：南投縣中寮鄉頂城巷39號

開園日期：2025/2/22-3/25

開園時間：8:00-18:00

收費方式：100/人





清水溝溪麝香木花道——2公里粉紫隧道，漫步童話世界





隱藏在南投鹿谷的【清水溝溪麝香木花道】是一條全長約2公里的夢幻賞花步道。每到花季，這裡便被粉紫色的麝香木覆蓋，形成如詩如畫的自然隧道，讓人宛如踏入童話世界。





▲圖片來源：南投縣政府





今年，花道前段已進入盛開狀態，中後段的花況也將在一週內達到最佳觀賞期。此外，保育志工特別以麝香木排列出「2025」字樣，為這片花海增添趣味與紀念價值。站在高處俯瞰，才能完整捕捉這項獨特設計，絕對值得前來探索！





▲圖片來源：南投縣政府





【清水溝溪麝香木花道】

賞花地點：南投縣鹿谷鄉集鹿南路200號





新社普羅旺斯庭園——免費參觀，沉浸紫色花海





每年春天，台中新社的【普羅旺斯庭園餐廳】都會迎來麝香木花季，讓整座園區化為紫色天堂。今年，業者特別延長營業時間，從3月1日至3月31日天天開放，讓遊客可以在最美的時刻徜徉於這片如夢似幻的花海。





▲圖片來源：新社普羅旺斯庭園餐廳





當陽光灑落，麝香木的紫色花瓣閃爍著細膩光澤，隨風搖曳的花叢間瀰漫著淡雅的草本香氣。許多遊客分享，走過花海後，衣襬與髮絲都會留下一抹淡淡的麝香木芬芳，讓這趟賞花之旅成為最浪漫的春日記憶。





▲圖片來源：新社普羅旺斯庭園餐廳





【新社普羅旺斯庭園－麝香木花季】

賞花地點：台中市北屯區東山路二段205-1號

花期預估：2025/3/1-2025/3/31（可能因氣候與降雨影響花季時間）





草嶺麝香木秘境——沿著公路尋找最詩意的粉紫花浪





不同於熱門的賞花景點，雲林草嶺的麝香木花海位於蜿蜒的公路兩側，這裡少了擁擠的人潮，多了一份寧靜與詩意。無論是站在福山宮俯瞰層層花浪，還是沿著山徑慢行，都能感受到這片麝香木帶來的夢幻氛圍。





▲圖片來源：呂安純攝影





目前花期已進入巔峰，預計可持續到3月中旬。趁著春光明媚，規劃一趟悠閒的自駕之旅，沿著草嶺公路前行，將這片絢麗的粉紫花海收入眼底，無論是攝影愛好者或是尋找靜謐秘境的旅人，都能在這裡找到專屬於自己的浪漫時刻。





▲圖片來源：呂安純攝影





【草嶺福德宮麝香木】

賞花地點：可直接導航「古坑麝香木祕境」





飄香麝香木園區——隱藏山林間的紫色仙境





座落於台南南化區的【飄香麝香木園區】原本是一片私人花園，因遊客拍攝的美照在網路上爆紅，讓這片粉紫花海成為春季最夯的打卡景點。





▲圖片來源：IG@dust._journey





超過六分地的麝香木如今已全面開放供遊客參觀，綻放的花朵隨風輕輕搖曳，如夢似幻的景象讓人彷彿置身異國仙境。不過，由於此地位置較為偏僻，建議使用較佳的導航路線前往，並留意行車安全，才能順利抵達這座隱藏在深山中的賞花天堂。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【飄香麝香木園區】

賞花地點：台南市南化區南174-2鄉道

停車方式：有專屬路邊停車區（不阻礙交通即可）





今年中南部的麝香木花季已悄然展開，無論是廣闊的山丘花海、夢幻的林間步道，還是隱藏版的私房景點，都值得一探究竟。趁著春光明媚，計畫一場與粉紫花海的浪漫邂逅，捕捉這春日限定的絕美風景！





▲圖片來源：IG@dust._journey





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