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情侶台中一日遊！ 情侶寫真、夜景咖啡廳 最浪漫的約會行程這樣玩

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／春山相館、鹿雅森林提供
圖／春山相館、鹿雅森林提供

今年情人節你打算怎麼過呢？趁著最適合約會的好時機，一定要好好安排一場讓彼此感情深溫、加深回憶的約會對吧？這次七分之二的探索就幫你安排台中一日遊，給你最浪漫的約會行程！

1. 早上－情侶寫真

圖／春山相館提供
圖／春山相館提供

浪漫台中約會的開場，就是為你們的愛情留下珍貴回憶的情侶寫真！不管是穿上情侶裝、搭配道具，還是選擇特別的場景，都能讓每張照片充滿專屬於你們的故事。拍攝後還能挑選精修照片，甚至製作成畫框或寫真冊，讓這段甜蜜時光成為最珍貴的紀念。

春山相館就提供情侶寫真套組，免費提供情侶穿搭，還能加購妝髮服務，並提供可以放成手機背景圖的模板，讓你和伴侶從早就開始甜甜蜜蜜！

2. 下午－金工

圖／昕室金工提供
圖／昕室金工提供

在春山相館化完妝、精緻打扮一番後，就是進入約會的重頭戲——親手製作專屬的情侶對戒。從設計、敲打塑形到拋光，每個細節都蘊含你們的心意，比任何現成飾品都更有紀念價值。不論是刻上名字、日期，還是設計專屬圖案，都能讓這份禮物成為你們愛情的象徵。

昕室是一間由台日夫妻攜手經營的台中金工教室，所有材料也皆來自日本。兩位老師不僅專業，還樂於分享，新手跟著每個步驟做就能打造出屬於彼此的對戒，最快當天即可將成品帶回，一起戴著對戒甜蜜約會！

3. 晚上－夜景咖啡廳

圖／鹿雅森林提供
圖／鹿雅森林提供

傍晚，戴著彼此剛做好的對戒，一起到夜景咖啡廳欣賞夕陽，絕對是浪漫約會的最佳選擇！點一杯咖啡或特調飲品，在溫暖燈光與迷人景色中放慢步調，搭配輕柔的音樂與療癒甜點，享受只屬於你們的靜謐時光，讓約會氛圍瞬間升級、感情跟著升溫！

位於台中沙鹿山上的鹿雅森林，以毛孩和夜景成為台中夜景聖地，可以帶著毛孩到戶外區，一邊看夜景一邊嚕狗。餐點部分也實惠美味，適合情侶在此欣賞風景、談天說地，為這場台中約會畫下浪漫句點。

延伸閱讀>>【台中夜景咖啡廳推薦】夜衝約會必去，9 間台中看夜景咖啡店評比

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