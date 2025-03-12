全台親子景點一次看！採草莓、玩農場 親近自然放風去

隨著天氣漸漸回溫，迎接春天，你準備好要帶精力旺盛的孩子去出去玩了嗎？究竟全台有哪些適合走跳的親子景點？七分之二的探索一次精選全台 5 個親子景點，讓你能趁著假日帶孩子去體驗生活，留下幸福的家庭回憶！

1. 台北採草莓

圖／野草花果有機農場提供

你沒看錯！現在不是苗栗才能採草莓，台北就能採到鮮甜的大草莓！帶孩子去採草莓不僅可以接觸大自然，還能讓孩子體會各種行業的辛苦之處，是寓教於樂的好去處。

位於內湖的野草花果有機農場是第一家有機草莓園，離市中心不遠外，還有坑石窯等活動，絕對能讓孩子玩得不亦樂乎！

2. 新竹採橘子

圖／芎林吳老闆天王柑觀光果園提供

已經採草莓採到膩了嗎？去新竹、苗栗不再是只有草莓這個選項，現在採橘子也是熱門的親子景點之一！酸酸甜甜的橘子不僅可以現剝現吃，還可以親自體會橘子耕作、生長的環境，絕對能給孩子難忘的回憶。

位於新竹的芎林吳老闆天王柑觀光果園，強調農業與自然的和諧共生，園內居然還有鴨子來負責除草，是讓孩子大開眼界的好地方。

3. 台中親子樂園

圖／樂米樂園-LoveMe-Land提供

想帶整天精力旺盛的孩子去放電，親子樂園就是你的最佳選擇。超大球池、遊樂設施、玩具等應有盡有，甚至還會有專業人員負責照看寶貝，讓你可以忙裡偷閒，享受暫時清靜的時光。

台中就有許多親子樂園，其中，樂米樂園可說是最有科技感的，設施也相當豐富，能讓孩子在此玩得不亦樂乎。

4. 台南採草莓

圖／台南開心有機農場提供

雖然大家都知道冬末春初是最適合採草莓的季節，但究竟要怎樣才能採得划算，越往南部就越不會愧對你的荷包。此外，台南大腹地的園區更能滿足孩子的好奇心，絕對值回票價。

像是台南的開心有機農場採草莓就號稱草莓不秤重裝到滿，如果家裡寶貝特愛草莓，就千萬別錯過！

5. 高雄親子農場

圖／水流莊牧場提供

說道親子景點，卻不能忘記的就是親子農場。高雄親子農場的腹地廣大、價格實在，適合一家大小來放風。不僅可以與小動物互動，還能教導孩子如何與自然共處、學習動物小知識，是富有知識的親子行程。

眾多高雄親子農場中，水流莊牧場就可以與小羊近距離互動，現場也有工作人員帶活動，氣氛愉快。此外，還可以與附近橋頭糖廠跟十鼓橋頭文創園區結合，適合去高雄旅遊的家庭！

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