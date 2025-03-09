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觀光列車海風號新路線4月11日上路 山嵐號4月19日首航

中央社／ 台北9日電
台鐵觀光列車「海風號」（圖）外觀色彩靈感來自台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。圖／台鐵提供
台鐵觀光列車「海風號」（圖）外觀色彩靈感來自台灣近海的湛藍與翠綠，營造出清新優雅的氛圍。圖／台鐵提供

台鐵公司將推出觀光列車「海風號」新路線，南港往返宜蘭，將於4月11日上路，「山嵐號」將於4月19日首航。

台鐵「海風號」113年於12月7日首航，初期往返新竹與台中，列車上提供結合當地食材製作的專屬甜點，也被形容為甜點列車，大受歡迎，一票難求。

台鐵已排定「海風號」新路線，台北南港往返宜蘭，沿途遠眺太平洋龜山島海景，並停靠猴硐、頭城小鎮，離海最近特色車站大里等，深度體驗在地小鎮人文風情。

台鐵說，「海風號」新路線將於3月11日安排媒體踩線團並開放售票，預定4月11日正式上路。

台鐵「山嵐號」也將於4月19日首航，車上餐食以花蓮在地食材烹調，由在地知名私廚端出精緻料理。台鐵於3月18、19日安排媒體踩線團，並於3月19日開放訂票。

台鐵「山嵐號」及「海風號」由EMU500型電聯車打造，以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，結合地方創生，主打奢華輕旅行方式，相關行程由得標旅行社安排。

台鐵觀光列車「山嵐號」取自台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色調，主打奢華輕旅行。圖／中央社
台鐵觀光列車「山嵐號」取自台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色調，主打奢華輕旅行。圖／中央社

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