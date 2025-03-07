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好想躺躺看！ 台東海濱公園新亮點 「超好躺的消波塊」 網友5星讚爆：一躺就愛上

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台東新興景點「超好躺的消波塊」。圖／翻攝Google map評論(網友yunko Wang、23侯呈叡分享)
台東新興景點「超好躺的消波塊」。圖／翻攝Google map評論(網友yunko Wang、23侯呈叡分享)

好想躺躺看喲！在台東海濱公園近期傳出一處奇特景觀，一塊「超好躺的消波塊」悄然爆紅，這特殊的消波塊被放置於礫石灘上，以獨特的傾斜角度、貼合人體曲線，讓遊客能舒適地躺靠，彷彿置身於露天海景沙發般，享受海風與浪濤之美。

據中時新聞網報導，雖無法得知消波塊傾斜的成因與命名者，但「超好躺的消波塊」已迅速成為社群熱門話題，吸引大批遊客前往打卡拍照，瞬間為台東海岸線增添了新的亮點。

網友紛紛留言5顆星好評大讚「超好躺」、「這個傾斜的角度真的很讚」，並幽默表示是「符合人體工學的助眠床墊，一睡就愛上，周遭適合各種頭型的枕頭任君挑選，醒來看到一望無際的太平洋心曠神怡」。

圖／翻攝Google map評論(網友yunko Wang分享)
圖／翻攝Google map評論(網友yunko Wang分享)

圖／翻攝Google map評論(網友鍾雨霖分享)
圖／翻攝Google map評論(網友鍾雨霖分享)

主要用於抵擋海浪與水流衝擊的水泥消波塊，過去常被視為破壞美麗景觀的殺手，如今卻意外翻身成為台東當紅網美新景點。海巡單位也藉此提醒遊客應注意安全，避免在周圍海域戲水，以免發生意外。

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