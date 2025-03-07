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「IKEA宜家卡變更權益」4/1生效！這個「免費福利」取消網一片哀嚎
IKEA卡有看過來！IKEA將於2025年4月1日起調整宜家卡會員權益，新增迎新禮並對部分優惠進行調整。本次變更涵蓋生日禮、免費工具租借、分期付款條件及退換貨政策，同時取消免費咖啡或飲品福利。
其中，最受矚目的變更為新增「新卡卡友禮」，首次申辦宜家卡的會員將可獲得專屬迎新禮，詳細內容將於後續公布。此外，大家非常喜歡的生日禮從原本的「主餐買一送一」改為「主餐第二件半價」，優惠算是調整減少。其他還包含免費電鑽租借服務未來僅限宜家卡友適用，而365天退換貨及零利率分期付款，亦將限定宜家卡與企業卡會員享有。
值得注意的是，過去許多會員喜愛的免費咖啡或飲品福利將正式取消，引起不少網友哀嚎，像是抱怨「那就不會再去了、只剩下下午茶可以去了嗎」等。雖然權益似乎有所調整，但相信此次調整旨在聚焦會員權益，提供更符合消費者需求的服務。會員可密切關注官網或IKEA後續公告，以掌握最新權益資訊。
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