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終於等到了！ 墾丁最新度假飯店「Hotel dùa」開放預訂 「空中泳池、海景第一排」亮點搶看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／hotel dùa提供
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時隔25年，墾丁終於有新的度假飯店進駐了！ 聯上集團旗下飯店品牌「Hotel dùa」於今年一月開放試營運，座落於大街核心區域，最大亮點是頂樓360度環形「滔浪酒吧空中泳池」，全棟更是黃金級綠建築，最新消息自即日起已於官網接受預訂，平日房價每晚5,800元起。

圖／hotel dùa提供
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「Hotel dùa」在高雄深耕多年，此次選定墾丁，打造全棟黃金級綠建築，也是墾丁時隔25年來再度迎來全新的度假飯店，不僅打造墾丁第一座「360度空中屋頂酒吧」，可以環景飽覽山海一線，還有「空中夢幻泳池」體驗清晨到日落不同時段的墾丁風情。

圖／hotel dùa提供
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重金邀請五大世界級設計名師聯手操刀，飯店以珊瑚貝殼為靈感，以綠建築美學與ESG理念為核心，融合墾丁獨有特色而成，有獨創的燈光計畫，全亞洲第一家採用義大利百年家具品牌 Poltrona Frau，更打造全台最大室內迴旋樓梯的千萬景觀！

圖／hotel dùa提供
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餐飲方面，則有一樓的 「Sardine 沙丁嶼餐酒館」 則邀請星級主廚親自操刀；屏東首家「乾杯」也將入駐飯店；最令人注目莫屬於頂樓的 「滔浪酒吧空中泳池」，360度環形酒吧讓旅客一邊享受無邊泳池、一邊品嚐精選酒品，度過美好愜意時光。

圖／hotel dùa提供
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全館共有127間客房，五大房型分別為：dùa客房、豪華客房、山隅客房、行政客房，以及頂級山海套房。坐在房間窗邊，就能將墾丁壯麗的海灣美景映入眼簾。

圖／hotel dùa提供
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內裝採用英國斯林百蘭名床，配備55吋智慧型旅館電視、新款Bose戶外型喇叭、Nespresso膠囊咖啡機、新一代Panasonic NA27 吹風機，以及嚴選來自法國的精緻奢華香氛品牌 Pascal Morabito的沐浴用品。官網即日起正式開放訂房，淡季平日房價5,800元起，再含兩客「Sardine 沙丁嶼」餐廳精緻早餐。

圖／hotel dùa提供
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Hotel dùa墾丁

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路文化巷5號

電話：08-8861333

官網：https://www.hoteldua.com/kt/tw

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